Opernsänger Jubilant Sykes in Los Angeles ermordet – Sohn festgenommen

Jubilant Sykes wurde in seinem Haus in Los Angeles erstochen aufgefunden. Die Polizei nahm seinen Sohn wegen Mordverdachts fest.

Der US-amerikanische Opernsänger Jubilant Sykes wurde am Montag, 8. Dezember, tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Der für einen Grammy nominierte Musiker wurde offenbar Opfer einer Messerattacke.

Die Polizei nahm den Sohn des Künstlers fest, wie die zuständigen Behörden dem „The Guardian“ mitteilten. Jubilant Sykes wurde 71 Jahre alt.

Tod durch Messerattacke

Am Montagabend ging bei der Polizei ein Notruf einer Person aus dem Haus ein, die einen „laufenden Überfall“ meldete. Man reagierte zügig und traf kurz darauf am Tatort ein. Die Polizei von Santa Monica teilte mit: „Die Beamten trafen schnell ein und nahmen Kontakt mit dem Anrufer auf, der sie in das Haus führte. Im Inneren des Hauses fanden die Beamten einen erwachsenen Mann, den 71-jährigen Jubilant Sykes, mit schweren Verletzungen, die auf eine Messerattacke hindeuteten.“

Sykes wurde noch am Tatort für tot erklärt.

Sohn als Hauptverdächtiger

Ein Verdächtiger wurde im Haus aufgefunden und laut Polizei „ohne Zwischenfälle in Gewahrsam genommen“, so berichtet „The Guardian“. Hierbei handelt es sich um den 31-jährigen Sohn des Verstorbenen. Die Umstände des Falls werden nun weiter geprüft. Der Verdächtige wird wegen Mordes angeklagt, der Fall wurde der Staatsanwaltschaft des Bezirks Los Angeles zur Prüfung vorgelegt.

Eine Größe der Opernwelt

Der verstorbene Opernsänger stammte aus Los Angeles und zählte zu den Großen seiner Branche. Er trat in zahlreichen der bedeutendsten Häuser auf, unter anderem in der Metropolitan Opera, der Carnegie Hall, dem Kennedy Center, dem Apollo Theater, der Hollywood Bowl und der Deutschen Oper Berlin.

Für sein Mitwirken an Leonard Bernsteins „Mass“ wurde er für den Grammy nominiert. Sykes war auch als Schauspieler tätig und wirkte in den Filmen „Freedom“ aus dem Jahr 2014 und „The Descent“ aus dem Jahr 2023 mit. Der Sänger stand zudem für einige Musicals auf der Bühne.