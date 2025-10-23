Dave Ball von Soft Cell ist tot – er starb im Alter von 66 Jahren
Er war der Produzent und Mann an den Synths, der unter anderem für „Tainted Love“ verantwortlich war.
Der eine Part von Soft Cell ist verstorben. Dave Ball wurde 66 Jahre alt. Dies hat sein Management bekannt gegeben, ohne die genaue Todesursache zu nennen.
In dem offziellen Statement, was unter anderem „The Guardian“ vorliegt, heißt es, dass Dave Ball „am Mittwoch friedlich in seinem Haus in London im Schlaf verstorben“ sei.
Marc Almond verabschiedet sich von Dave Ball
Auch sein Soft-Cell-Kollege Marc Almond hat sich zum Tod geäußert. Er ließ verlauten: „Er war ein wunderbar brillantes musikalisches Genie … Danke, Dave, dass du ein so wichtiger Teil meines Lebens warst und mir deine Musik geschenkt hast. Ohne dich wäre ich nicht da, wo ich heute bin.“
Der Durchbruch dank Coversong
Ende der 70er gründeten Marc Almond und Dave Ball in Leeds zusammen Soft Cell. Bereits 1981 brachten sie „Tainted Love“ heraus. Der Coup: „Tainted Love“ war ein Cover und ursprünglich ein Song der US-Soulsängerin Gloria Jones. Doch bei ihr wurde der Track nie zum Charterfolg, wohingegen er sich – gesungen von Almond – zum internationalen Dauerhit entwickelte. In UK erreichte er den ersten Platz, aber auch in 16 weiteren Ländern konnte sich das Duo die Chartspitze sichern.
Laut „The Guardian“ waren die zwei Briten vom Siegeszugs ihres Coverstücks selbst überrascht: „Wir lebten in einer schäbigen kleinen Sozialwohnung in Leeds und flogen mit der Concorde herum“, so David Ball einst.
Im Mai 2022 erschien ihr letztes Studioalbum: „Happiness Not Included“ – ihre erste Platte nach 20 Jahren.