Gene Simmons: Schockmoment auf dem Highway – so geht es dem Kiss-Bassisten jetzt

Kiss-Mitglied Gene Simmons verlor am Steuer das Bewusstsein und krachte in ein geparktes Auto. Jetzt spricht er über den Unfall – Fans können aufatmen.

Gene Simmons geht es nach seinem Autounfall wieder gut. Das Kiss-Mitglied war in Malibu in einen Zusammenstoß verwickelt, nachdem Simmons offenbar hinter dem Steuer das Bewusstsein verloren hatte.

Was genau geschah

Wie „NBC 4 Los Angeles“ berichtete, ereignete sich der Unfall am 7. Oktober gegen ein Uhr mittags, Ortszeit. Die genaue Ursache ist bislang unklar. Gene Simmons erklärte gegenüber den Behörden, er habe am Steuer kurzzeitig das Bewusstsein verloren.

Durch Änderung in Medikamenten verursacht

Laut Medienberichten gab Simmons’ Ehefrau Shannon Tweed an, das Auto ihres Mannes sei auf dem Pacific Coast Highway über mehrere Fahrbahnen gerollt, bevor es mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte. Sie vermutet, dass der Vorfall durch eine Veränderung der Medikamente des Kiss-Bassisten ausgelöst worden sein könnte.

Gene Simmons: „Alles ist gut“

Gene Simmons wurde nach dem Unfall kurz im Krankenhaus untersucht und anschließend zur Erholung nach Hause entlassen. Der Bassist scheint inzwischen tatsächlich wieder wohlauf zu sein: Am 8. Oktober bedankte sich Simmons auf X bei seinen Fans für die „freundlichen Wünsche“ und versicherte: „Mir geht es gut. Ich hatte einen kleinen Blechschaden. Das passiert. Besonders denen von uns, die schreckliche Autofahrer sind. Und das bin ich. Alles ist gut.“ Ein Sprecher von Kiss teilte gegenüber „Billboard“ mit, dass Simmons „bereits wieder bei der Arbeit“ sei.

Der 76-Jährige ist nicht das einzige Kiss-Mitglied, das zuletzt gesundheitliche Probleme hatte. Gitarrist Ace Frehley sagte seine verbleibenden Solo-Termine für 2025 aufgrund anhaltender gesundheitlicher Beschwerden ab. Dennoch hat Kiss ein Konzert ohne Masken in Las Vegas für Ende November 2025 bestätigt. Es soll der erste Auftritt der Band seit ihrer Abschiedstournee 2023 sein. In einer E-Mail an die Fans wurde zudem ein Live-Auftritt des ehemaligen Kiss-Mitglieds Bruce Kulick angekündigt.