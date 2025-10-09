Gene Simmons: Schockmoment auf dem Highway – so geht es dem Kiss-Bassisten jetzt

von 
Gene Simmons

Gene Simmons  |  Gene Simmons hatte einen Autounfall. So geht es ihm jetzt.

Foto: Bloomberg via Getty Images. Bloomberg. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Kiss-Mitglied Gene Simmons verlor am Steuer das Bewusstsein und krachte in ein geparktes Auto. Jetzt spricht er über den Unfall – Fans können aufatmen.

Gene Simmons geht es nach seinem Autounfall wieder gut. Das Kiss-Mitglied war in Malibu in einen Zusammenstoß verwickelt, nachdem Simmons offenbar hinter dem Steuer das Bewusstsein verloren hatte.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Was genau geschah

Wie „NBC 4 Los Angeles“ berichtete, ereignete sich der Unfall am 7. Oktober gegen ein Uhr mittags, Ortszeit. Die genaue Ursache ist bislang unklar. Gene Simmons erklärte gegenüber den Behörden, er habe am Steuer kurzzeitig das Bewusstsein verloren.

Jake Paul, Ice-T und Gene Simmons verteidigen Mike Tyson nach dessen Prügelvideo
KISS-Bassist Gene Simmons glaubt, Kanye West hat einen „B*tch Slap“ verdient
Nick Cave, Stevie Wonder und Gene Simmons: Klare Ansagen zum Ukraine-Krieg

Durch Änderung in Medikamenten verursacht

Laut Medienberichten gab Simmons’ Ehefrau Shannon Tweed an, das Auto ihres Mannes sei auf dem Pacific Coast Highway über mehrere Fahrbahnen gerollt, bevor es mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte. Sie vermutet, dass der Vorfall durch eine Veränderung der Medikamente des Kiss-Bassisten ausgelöst worden sein könnte.

Die Geschichte von KISS - Unsere Anfangsjahre
Die Geschichte von KISS - Unsere Anfangsjahre Für € 30,00 bei Amazon kaufen

Gene Simmons: „Alles ist gut“

Gene Simmons wurde nach dem Unfall kurz im Krankenhaus untersucht und anschließend zur Erholung nach Hause entlassen. Der Bassist scheint inzwischen tatsächlich wieder wohlauf zu sein: Am 8. Oktober bedankte sich Simmons auf X bei seinen Fans für die „freundlichen Wünsche“ und versicherte: „Mir geht es gut. Ich hatte einen kleinen Blechschaden. Das passiert. Besonders denen von uns, die schreckliche Autofahrer sind. Und das bin ich. Alles ist gut.“ Ein Sprecher von Kiss teilte gegenüber „Billboard“ mit, dass Simmons „bereits wieder bei der Arbeit“ sei.

Twitter Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Der 76-Jährige ist nicht das einzige Kiss-Mitglied, das zuletzt gesundheitliche Probleme hatte. Gitarrist Ace Frehley sagte seine verbleibenden Solo-Termine für 2025 aufgrund anhaltender gesundheitlicher Beschwerden ab. Dennoch hat Kiss ein Konzert ohne Masken in Las Vegas für Ende November 2025 bestätigt. Es soll der erste Auftritt der Band seit ihrer Abschiedstournee 2023 sein. In einer E-Mail an die Fans wurde zudem ein Live-Auftritt des ehemaligen Kiss-Mitglieds Bruce Kulick angekündigt.

Katharina Moser schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

KISS Autounfall Malibu Gene Simmons
Artikel Teilen