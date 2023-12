Hier verwandeln sich Kiss in Avatare – Video

Kiss werden als Avatare weiter live zu sehen sein – wie das funktioniert, zeigt nun ein Video.

Für die Musiker von Kiss ist mit dem letzten Auftritt in New York eine Ära zu Ende gegangen: Sie wollen sich aus dem Live-Geschäft zurückziehen. Das heißt aber offenbar nicht, dass Fans nun auf die Band verzichten müssen. Wie sie zum Tour-Finale bekannt gegeben haben, wird es wohl eine Avatar-Show geben, die durch die ganze Welt touren könnte.

Ein nun veröffentlichter YouTube-Clip zeigt, wie sich Kiss in den vergangenen Monaten in Avatare verwandelt haben:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Um ihre digitalen Avatare zum Leben zu erwecken, performte die Band in speziellen Motion-Capture-Anzügen. Zum Video schreiben Kiss: „Das Ende ist nur der Anfang. Kiss wurden unsterblich gemacht und als Avatare wiedergeboren, um für immer zu rocken.“ Mit der Avatar-Entwicklung startet also ein neues Kapitel in der Karriere der Band. Sie zeigen sich nun als Superhelden – können fliegen, Feuer heraufbeschwören und vieles mehr.

Kiss: Avatare eröffnen völlig neue Möglichkeiten für Live-Shows weltweit

Damit will die Band mit ABBA gleichziehen. Die Kiss-Avatare sind von George Lucas‘ Special-Effects-Firma Industrial Light & Magic in Zusammenarbeit mit der Pophouse Entertainment Group entwickelt worden – Letztere wurde von ABBA-Mitglied Björn Ulvaeus mitbegründet. Beide Unternehmen haben schon die „ABBA Voyage“-Show in London produziert, bei der die Fans eine Show der schwedischen Band erleben können, ohne dass die echten Künstler anwesend sein müssen.

Per Sundin, CEO von Pophouse Entertainment, hat laut „APnews“ erklärt, dass Kiss so ihr Vermächtnis in alle Ewigkeit fortsetzen könnten. „Kiss könnten ein Konzert in drei Städten in derselben Nacht auf drei verschiedenen Kontinenten geben.“ Und Kiss-Gründungsmitglied Paul Stanley erklärte: „Was wir erreicht haben, war erstaunlich, aber es ist nicht genug. Die Band verdient es, weiterzuleben, denn die Band ist größer als wir. Es ist aufregend für uns, den nächsten Schritt zu gehen und Kiss unsterblich zu machen.“

„Wir können für immer jung und für immer ikonisch sein, indem wir uns an Orte begeben, von denen wir nie zuvor geträumt haben“, so Kiss-Bassist Gene Simmons. „Die Technologie wird Paul höher springen lassen, als er es je zuvor getan hat.“ Einen Vorgeschmack gab es bereits bei der finalen Show: