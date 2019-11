George Michael: Mit „This Is How“ erscheint seine erste posthume Single

Das wird Dich auch interessieren





Am 25. Dezember 2016 hat die Musikwelt mit George Michael einen weltbekannten Popstar verloren. Jetzt, fast drei Jahre nach seinem Tod, kommt mit „This Is How (We Want You To Get High)“ der erste posthume Track des britischen Sängers heraus. Der Song wurde von Michael und James Jackson mitgeschrieben und koproduziert. Der britische Radiosender BBC Radio 2 premierte das Lied am 6. November in der „The Zoe Ball Breakfast Show“.

Der Song gehört zum Soundtrack des Films „Last Christmas“ – ein Kinofilm, der von dem legendären gleichnamigen Wham!-Hit inspiriert ist. Die Komödie kommt am 14. November ins Kino.

In einer Pressemitteilung heißt es: „Der bisher unveröffentlichte Track, der während Georges letzter Studio-Session aufgenommen wurde, ist sein erstes Originalmaterial, das seit sieben Jahren veröffentlicht wird“. Der Song wird vom einem Lyric-Video begleitet, das Animationen von Michaels Auftritten enthält.

Der Soundtrack für den Film „Last Christmas“ wird drei Wham!-Songs enthalten, sowie 12 von Michaels Solosongs. Regisseur Paul Feig beschreibt den Film als „Liebesbrief an George“. Das Drehbuch wurde von Oscar-Gewinnerin Emma Thompson mitverfasst.

Kürzlich sprach Thompson in einem Interview darüber, wie Michael ihr seinen persönlichen Segen gab, den Film zu kreieren: „Er war einfach der netteste Typ, den man sich vorstellen kann“, erinnerte sie sich an ihr Treffen. „Er liebte all diese Themen im Film; er engagierte sich leidenschaftlich gegen Obdachlosigkeit und er hatte dieses großartige soziale Gewissen.“

Thompson fuhr fort: „Ich war wirklich begeistert und wir begannen zu schreiben, und dann hatte er diesen tragischen frühen Tod im Jahr 2016, am Weihnachtstag. Also haben wir ihn verloren, und ich vermisse ihn so sehr.“

Michaels, der mit bürgerlichem Namen Georgios Kyriacos Panayiotou hieß, konnte als Sänger der Kultband Wham! Erfolge feiern. Doch die größten Triumphe und Millionen verkaufter Platten erreichte George Michael mit seinen Solo-Alben. Im Herbst 1987 erschien das erste, es trug den Titel FAITH. George Michael starb am 25. Dezember 2016 im Alter von 53 Jahren an Herzversagen.