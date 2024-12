„Last Christmas“: So reagiert Andrew Ridgeley auf den Chart-Rekord

Die Menschen scheinen noch nicht genug vom Weihnachtshit bekommen zu haben.

Im Jahr 2024 feiern Wham! das 40-jährige Jubiläum ihres Hits „Last Christmas“. Passend dazu erreichte das Lied einen neuen Höchststand in den Billboard Hot 100. Für Andrew Ridgeley habe es eine große Bedeutung, in den US-amerikanischen Charts so weit oben zu liegen, wie er in einem Gespräch sagte.

„Last Christmas“ erreicht neue Höchstplatzierung

„Last Christmas“ schaffte es in den Billboard Hot 100 vom 14. Dezember auf den dritten Platz der Rangfolge. „Billboard“ zufolge habe sich der Song Anfang Dezember vom 18. Platz bis dorthin hochgearbeitet. Damit knackte das Lied des britischen Duos seinen eigenen Rekord: Zuvor war der vierte Platz seine höchste Platzierung in der US-Auflistung. Mittlerweile (Stand: 20. Dezember) liegt „Last Christmas“ auch wieder an vierter Stelle der Charts.

„Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, in den Staaten erfolgreich zu sein“

Für den 61-Jährigen Ridgeley „extrem befriedigend“, wie er im „Billboard Pop Shop Podcast“ erzählte. „Weißt du, Yog [ein Spitzname für den 2016 verstorbenen George Michael], wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, in den Staaten erfolgreich zu sein. Damals war es für jeden Künstler so, dass man ohne eine große Sache in den Staaten nirgendwo war. Du konntest in Großbritannien eine große Nummer sein, aber die Staaten waren der goldene Preis, wirklich.“ Und: „Wir hatten das Glück … und ein oder zwei unserer Zeitgenossen, wir hatten großen Erfolg in den Staaten.“

Für den Briten war klar: „Dass der Song seine aktuelle Chartplatzierung erreicht hat … George wäre überglücklich gewesen, so wie ich es bin. Und es hätte ihm sehr viel bedeutet.“ Ridgeleys Band-Kollege, George Michael, verstarb am 25. Dezember in seinem Haus in Goring-On-Thames, zwei stunden östlich von London. Die Ursache seines Todes war aufgrund seines mutmaßlichen Drogenkonsums lange Zeit von Gerüchten umrankt.

„Last Christmas“: Jubiläums-EP und Netflix-Doku

„Last Christmas“ erschien erstmalig 1984. Dieses runde Jubiläum feiern Wham! nun mit einer LAST-CHRISTMAS-40TH-ANNIVERSARY-Edition. Die EP ist bereits seit dem 13. Dezember auf Vinyl, als CD und digital erhältlich. Was darauf zu finden ist: Neben dem Klassiker auch ein Mix des Tracks, eine Instrumentalversion und eine bisher unveröffentlichte Live-Version des Songs, die von Michael im Jahr 2006 im Londoner Wembley auf die Bühne gebracht wurde.

Seit dem 15. Dezember ist ebenso das Weihnachtsspecial „Wham!: Last Christmas Unwrapped“ auf Netflix verfügbar. Der Dokumentarfilm handelt davon, wie Michael und sein Band-Kollege Andrew Ridgeley den Track zusammen kreierten und ihn zu einer (Weihnachts-)Sensation werden ließen.