Britisches Paar startet Kampagne zur Abschaffung von „Last Christmas“

Die Einen lieben es, die Anderen hassen es abgrundtief: Whams „Last Christmas“ (1984). Das Ehepaar Hannah und Tomas Mazetti können die Weihnachtshymne so wenig ausstehen, dass sie kurzerhand 50.000 Pfund gesammelt haben, um die Lizenzrechte zu kaufen und das Lied aus der Welt zu schaffen. Erst im November haben die Future Islands den Song gecovert, zu ihrer Version geht es hier.

„Das alles ist lustig, weil die Leute die Idee entweder lieben oder hassen!“

In einem Gespräch für „Daily Mail“ erklärte die 33-jährige Hannah Mazetti, dass ihre Verachtung für das Lied bereits begann, als sie 20 Jahre alt war und in einem Café in Oxford arbeitete, wo ihr Chef das Lied bis zum Überdruss spielte. „Der Besitzer des Cafés hatte eine super gemütliche Weihnachtssaison geplant und seine eigene CD mit einer Reihe von ‚Hits‘ darauf mitgebracht“, erklärte sie. „Er war nur ab und zu da, so dass er die Qualen, die der Rest des Personals empfand, als ‚Last Christmas‘ zum 111. Mal an einem Arbeitstag gespielt wurde, nicht ganz nachvollziehen konnte.“ Trotz einer Vielzahl an Streams war der Song vergangenes Jahr zu Weihnachten, erstmalig nach 37-jährigem Bestehen, auf Platz 1 der Charts.

Die Idee entstand, passend zum Songtitel, letzte Weihnachten

Mazetti erzählte weiter, dass sie und ihr Mann Tomas auf die Idee kamen, die Rechte an dem Lied zu kaufen, nachdem ein Freund sie darauf aufmerksam gemacht hatte, dass ein solches Kunststück (theoretisch) machbar sei. Zu den Ursprüngen ihres Vorhabens berichtete sie: „Es begann letztes Weihnachten, als wir Freund*innen fragten, wie viel sie bereit wären zu zahlen, um den Song nie wieder zu hören. Es stellte sich heraus, dass es eine ganze Menge war, und als der Song im November dieses Jahres wieder überall lief, wurden wir daran erinnert. Dann sagte uns jemand, dass es theoretisch möglich wäre, die Rechte an dem Song zu kaufen und ihn dann von allen Streaming-Plattformen zu nehmen! Wir haben uns in unserem Freundeskreis umgehört und es hat sich schnell herumgesprochen. Das alles ist lustig, weil die Leute die Idee entweder lieben oder hassen! Vielleicht wird es nächstes Weihnachten somit das letzte Mal an Weihnachten sein!“

So viele Spenden wurden zur Abschaffung des Songs bereits gesammelt

Bislang hat die Kampagne der Mazettis etwas mehr als 51.500 Pfund von rund 330 Spender*innen erbracht. Zu ihrem Ziel fehlen ihnen jedoch noch ein paar Millionen Pfund. Die Rechte an „Last Christmas“ gehören „Warner Chappell Music UK“ und haben laut „Daily Mail“ einen geschätzten Preis von 15 bis 20 Millionen Pfund. Das Paar hat das finanzielle Ziel am unteren Ende dieser Schätzung angesetzt. Sollten sie es erreichen, werden sie, so Mazetti, die Masterbänder an eine Atommülldeponie in Finnland schicken, „wo sie für mindestens zwei Millionen Jahre ruhen werden“.

Die Mazetti betonte, dass sie und ihr Mann keinerlei Feindseligkeit gegenüber Wham! hegen: „Es tut mir leid, aber so muss es sein. Wir hassen Wham! nicht, aber wir hassen diesen Song. Es liegt daran, dass er 5.000 Mal am Tag gespielt wird. Wir hatten das Gefühl, dass etwas getan werden muss, um die Menschen zu unterstützen, die, wie wir, leiden.“ Über die Liebhaber*innen des Songs witzelte das Paar: „Manche Menschen scheinen es zu lieben, das Lied 500 Mal am Tag zu hören. Und diese Leute sind unsere Feinde.“

Empörung über die Aktion auf Twitter

Die bisherigen Reaktionen auf Twitter fallen weniger positiv aus. So schreibt eine Userin: „Tomas Mazetti und seine Frau Hannah können sich zum Teufel scheren, wenn sie versuchen, „Last Christmas“ zu verbieten. (…) Wenn ihr es nicht mögt, dann lasst es einfach aus, wie es normale Leute tun.“

Tomas Mazetti and his wife Hannah can fuck the right off trying to ban “Last Christmas” that shit is a bop. If you don’t like it, fucking skip it like normal people do. — Shelbyyyy ⚡️ (@ShelbyFist) December 27, 2022

Eine weitere Person schreibt beleidigend: „Scheiß auf Tomas Mazetti und seine dumme Schlampe von Frau Hannah. Wenn ihr „Last Christmas“ von Wham! so sehr hasst, dann hört einfach auf, Radio zu hören, ihr blöden Wichser 🗿.“

Fuck Tomas Mazetti and his dumb bitch of a wife Hannah. If you hate “Last Christmas” by Wham! THAT much then just stop listening to the radio you stupid fucks 🗿 — 🏹intrusive thoughts💭👹 (@flacuchenta777) December 26, 2022

