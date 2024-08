Geplanter Anschlag auf Taylor-Swift-Konzert: IS-Anhänger geflüchtet

Offenbar planten IS-Anhänger einen Anschlag auf Konzerte von Taylor Swift – was derzeit bekannt ist.

Gestern (07.08.) mussten alle drei bevorstehenden Wien-Konzerte von Taylor Swift wegen akuter Terrorgefahr kurzfristig abgesagt werden. Schnell sickerten weitere Informationen durch. Angeblich sollen Anhänger des IS einen Anschlag geplant haben, mehrere Männer stehen derzeit im Fokus der Ermittlungen. Zwei 17-Jährige konnten bereits festgenommen werden. Ein 19-Jähriger, der sich vor Kurzem zum IS bekannt hat, sowie zwei weitere Männer sind laut Informationen des „Kurier“ derzeit auf der Flucht – nach ihnen wird europaweit gefahndet.

Verdächtige sollen radikalisiert gewesen sein

Laut „Kronen Zeitung“ sollen die Männer über einen verschlüsselten Messenger-Dienst miteinander kommuniziert haben, um die Tat vorzubereiten. Dass es sich um konkrete Pläne handelte, legen auch Funde der österreichischen Polizei nahe. Bei einer Razzia im Haus des 19-Jährigen wurden „chemische Substanzen sichergestellt“, mit denen der Bau einer Bombe angeblich möglich gewesen wäre. Die Stoffe soll der 19-Jährige bei seinem ehemaligen Arbeitgeber entwendet haben.

Laut „oe24“ habe sich der Flüchtige, der Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln sein soll, zum IS-Ableger „Provinz Khorasan“ bekannt. Dieser Terror-Arm war im März 2024 bereits für den Anschlag auf ein Konzert in Moskau mit mehr als 130 Toten verantwortlich. Der US-Geheimdienst soll die Behörden auf ein Video aufmerksam gemacht haben, in dem sich ein Verdächtiger zum IS bekannt hatte – Clips dieser Art werden häufig nach Anschlägen als Bekenntnis veröffentlicht. Denkbar ist, dass die Verdächtigen einen Selbstmordanschlag geplant hatten.

Taylor Swift: Fans sind enttäuscht

Für Fans von Taylor Swift bedeuten die Ereignisse, dass sie die Sängerin in Wien wohl bis auf Weiteres nicht sehen werden. Viele freuten sich bereits sehr mehr als einem Jahr auf die Show. Die Konzerte am 08., 09. und 10. August wurden ersatzlos gestrichen.

Das Geld für die Tickets werde laut Veranstalter innerhalb von zehn Tagen erstattet. Die nächsten Auftritte von Taylor Swift sind in London geplant. Nach jetzigem Kenntnisstand können alle fünf Konzerte der „Eras Tour“ im Wembley-Stadion stattfinden.