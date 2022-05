Gil Ofarim: Hoteldirektor macht Medien Vorwürfe

Foto: picture alliance/dpa, Dirk Knofe. All rights reserved.

Nach den Anschuldigungen gegen das "Westin Hotel" in Lepizig, versammelten sich kruzfristig Menschen vor dem Hotel um gegen Antisimitismus zu demonstrieren. Laut Staatsanwaltschaft treffen die Vorwürfe von Ofarim allerdings gar nicht zu.

Rund ein halbes Jahr nachdem der Sänger Gil Ofarim ein Instagram-Video veröffentlicht hat, in dem er dem Leipziger Hotel „The Westin“ einen Antisemitismus-Vorwurf gemacht hatte, der sich inzwischen laut Staatsanwaltschaft als haltlos erwiesen hat, macht der Hoteldirektor Andreas Hachmeister den Medien in der NDR-Sendung „Zapp“ schwere Vorwürfe.

Diese hätten die Angaben des Musikers nicht ausreichend hinterfragt, sondern stattdessen blindwütig berichtet, und so auch zu einem enormen Shitstorm gegen das Hotel beigetragen. Unter anderem wird der Manager in der Sendung mit einem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung konfrontiert, der die Headline „Grand Hotel Abgrund“ trägt: „Das trifft einen im Mark“, sagt Hachmeister.

Nach dem Instagram-Video des Rockmusikers, das bis heute mehr als vier Millionen Mal angesehen wurde, habe sich das Hotel über Nacht im Zentrum eines riesigen Presserummels befunden, auf den es nicht vorbereitet gewesen sei. Presseanfragen aus der ganzen Welt haben das Leipziger Hotel erreicht. „Das war kein Shitstorm für uns. Das war ein Orkan“, sagt der Manager, der heute erleichtert ist, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen seinen Mitarbeiter, dem Ofarim Antisemitismus unterstellt hatte, eingestellt hat. Stattdessen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Ofarim aufgrund von Verleumdung und falscher Verdächtigung erhoben.

Ofarim steht weiter hinter seinen Anschuldigungen

Auch der Anwalt von Ofarim, Markus Henning, kommt in der Dokumentation zur Wort. Er und sein Mandant stehen weiterhin hinter den Anschuldigungen. Dem Sänger ging es bei seinen Anschuldigungen nicht darum konkrete Personen verantwortlich zu machen, sondern darum, auf „etwas aufmerksam zu machen, was ihm passiert ist, und was er für inakzeptabel hält“. Ob die Anklage der Leipziger Staatsanwaltschaft gegen Ofarim zugelassen wird, muss nun das Landgericht Leipzig entscheiden.

Den fast fünfzehnminütigen Beitrag zum Fall Ofarim aus der NDR-Sendung „Zapp“ findet Ihr hier. Ofarim war kürzlich als Jünger Jesu in der RTL-Sendung „Die Passion“ zu sehen, die viel Häme und Spott einstecken musste.

—Dieser Artikel erschien zuerst auf RollingStone.de—