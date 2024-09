„Raus aus den Schulden“-TV-Star Peter Zwegat ist gestorben

Der TV-Schuldnerberater verstarb im Alter von 74 Jahren.

Im Fernsehen kannte man ihn als DEN Schuldenberater. Er wurde gerufen, wenn eigentlich nichts mehr ging. Jetzt ist Peter Zwegat im Alter von 74 Jahren verstorben. Das bestätigte RTL gegenüber den Medien.

„Sie haben mich gerufen, was kann ich für Sie tun?“, war sein Gesprächseinstieg bei jeder „Raus aus den Schulden“-Sendung. Diese wurde von 2007 bis 2015 ausgestrahlt via RTL – insgesamt 140 Folgen lang half Zwegat Menschen mit finanziellen Nöten besser klarzukommen. Sein Vorgehen dabei: Direkt, deutlich und stets sehr trocken formuliert.

Bereits am 9. August soll der TV-Star verstorben sein. Über die Todesursache ist nichts bekannt. Jedoch soll auch die Beerdigung schon von statten gegangen sein. Die Beisetzung fand im engen Familienkreis statt, so RTL. Bis zu seinem Tod lebte er in Berlin, zusammen mit seiner Frau Liane Scholz.