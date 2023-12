TV-Tipp „Formel Eins“: Die Musiksendung feiert 40. Jubiläum 

Zum Jubiläum zeigt Kabel Eins das Special „40 Jahre Formel Eins“ über die Musik der 80er.

Die 1983 an den Start gegangene Sendung „Formel Eins“ wurde sofort Kult: Wer wissen wollte, was in den deutschen, amerikanischen und britischen Charts abging, schaltete hier ein. Im Rahmen des nun anstehenden 40-jährigen Jubiläums wird am 14. Dezember auf Kabel Eins in „40 Jahre Formel Eins“ dem Zeitgeist der 80er-Jahre gehuldigt.

200 Sendungen resümiert in 125 Minuten

In dem zweistündigen Special werden 200 „Formel Eins“-Sendungen resümiert, die zwischen 1983 und 1990 ausgestrahlt worden sind. Dabei sollen Meilensteine der ersten Musikvideo-Ära und Musik-Skandale durch die Moderatoren Ingolf Lück, Peter Illmann und Kai Böcking präsentiert werden. Ebenfalls in der Show vertreten sein sollen Thomas Anders, Nilz Bokelberg, Anastasia Zampounidis, Lisa Feller und Markus Mörl.

Die drei Männer bildeten gemeinsam mit Stefanie Tücking die vier aufeinanderfiolgenden Hosts des Formats. Peter Illmann moderierte die ersten 67 Sendungen, bis ihn 1985 Ingolf Lück ablöste. Anschließend übernahm Stefanie Tücking für 80 Folgen die Sendung, bis sie 1988 Kai Böcking ablöste. Tücking wird nicht in der Jubiläumsepisode zu sehen sein können, da sie 2018 im Alter von 56 Jahren verstarb.