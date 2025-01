Golden-Globes-Gerüchteküche: Sind Zendaya und Tom Holland verlobt?

Zendaya präsentierte sich bei den Awards mit einem Ring, der sehr nach Verlobungsschmuck aussah.

Es ist wieder Award-Season: In der Nacht vom 5. Januar hat die 82. Verleihung der Golden Globes in Beverly Hills stattgefunden und einige Überraschungen mit sich gebracht. Während unter anderem „Der Brutalist“ bei den Awards abräumte, erhielt Zendaya auf dem Roten Teppich viel Applaus. Was dabei auffällig war: Der eine Ring an ihrem Finger. Dieser sorgte für Gerüchte um eine Verlobung mit ihrem Partner, dem Schauspieler und „Spider-Man“-Darsteller Tom Holland.

Was ist da los?

Nachdem sich die beidem am Set von „Spider-Man“ 2017 kennenlernten, wurden Zendaya und Holland ein Paar. Von Hochzeit war bisher jedoch nicht die Rede. Sobald die „Challengers“-Protagonistin aber mit dem funkelnden Ring an der Hand entdeckt wurde, überschlug sich das Internet mit Mutmaßungen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Via X gingen die Verlobungsspektulationen richtig los. So meinten einige, das Schmuckstück an Zendayas Finger würde optisch nicht zu dem sonstigen Style der 28-Jährigen passen. Einige glaubten sogar, sie hätte ihren Partner bereits heimlich geheiratet. Eine Person schrieb auf X: „Sorry, aber Zendaya ist zu PR-trainiert, um einen Ring wie diesen an diesem speziellen Finger zu tragen, wenn es nicht ein legitimer Verlobungsring wäre.“

Zu den Gerüchten meldete sich bisher weder Zendaya noch Tom Holland zu Wort.