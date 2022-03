Golden Leaves Festival 2022 erweitert Line-up

Foto: Daniel Demmler. All rights reserved.

So schön war es beim Golden Leaves Festival 2018

Das Golden Leaves Festival 2022 hat weitere Acts im Line-up angekündigt. So sollen auch Christin Nichols, Fil Bo Riva, Låpsley, Sudan Archives und Torres in Darmstadt auftreten – präsentiert vom Musikexpress. Die Veranstalter teilen mit: Damit fehle lediglich der letzte Act für Freitag, eine Ankündigung soll in den kommenden Wochen folgen.

Das Darmstädter Festival Golden Leaves war in den vergangenen Jahren wie alle anderen Festivals akut von der Corona-Pandemie betroffen. Nach 2020 musste auch die für 2021 geplante Ausgabe abgesagt werden. Das war deshalb umso trauriger, weil hinter dem Festival keine international agierende, große Booking- und Eventagentur stand, die die Ausfälle vorerst kompensieren können, sondern eine Handvoll Organisator*innen, deren finanzielle Situation so angespannt war und ist, dass sie sich keinen Fehltritt erlauben konnten. Damals schrieben sie zur Absage: „Wir haben unsere gesamte verbliebene Energie aufgebracht, um unser Versprechen, mit euch in diesem Jahr wieder ein Golden Leaves feiern zu können, wahr zu machen und müssen trotzdem die Segel streichen. Wir sind untröstlich, euch heute die traurige Nachricht einer erneuten Absage überbringen zu müssen.“

Umso erfreulicher war die Nachricht, dass die Planungen für das Golden Leaves Festival 2022 bereits auf Hochtouren laufen, diverse Acts bestätigt sind und es, zumindest aktuell, so scheint, als könne es tatsächlich wieder stattfinden. Vom 26.-28. August soll es im Darmstädter Schlosspark Kranichstein so weit sein.

Der Vorverkauf läuft, Tickets für alle drei Tage kosten 90 Euro, Tagestickets gibt es für rund 40 Euro hier. Weitere Infos auf der Festivalhomepage.

Golden Leaves Festival 2022 – das Line-up: