Corona: Golden Leaves Festival 2021 erneut abgesagt

Wie die Veranstalter*innen des beliebten Golden Leaves Festival in Darmstadt bekannt gaben, muss das für diesen Sommer geplante Festival erneut aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. In einem ausführlichen Statement informierte das Organisationsteam über die Hintergründe dieser Entscheidung und welche Pläne sie nun für 2022 verfolgen.

Nachdem vor einem Jahr auch für das Golden Leaves Festival das Worst-Case-Szenario eintrat, war die Hoffnung auf eine Rückkehr im Sommer 2021 groß. Dass aus diesem Plan nun leider nichts werden konnte, kommentierte das Team in einem Statement nun so: „Wir haben unsere gesamte verbliebene Energie aufgebracht, um unser Versprechen, mit euch in diesem Jahr wieder ein Golden Leaves feiern zu können, wahr zu machen und müssen trotzdem die Segel streichen. Wir sind untröstlich, euch heute die traurige Nachricht einer erneuten Absage überbringen zu müssen.“

Absage trotz verbesserter Pandemie-Situation

Trotz sinkender Inzidenzen und einer fortschreitenden Impfkampagne sei eine Umsetzung des Festivals im Sommer 2021 noch nicht möglich. Dazu hieß es: „Das Golden Leaves Festival kostendeckend und gleichzeitig pandemiekonform durchzuführen, ist uns – wie wir es drehen und wenden – einfach nicht möglich. Uns fehlt nach wie vor jegliche Planungssicherheit und eine Durchführung käme zum jetzigen Zeitpunkt Russisch Roulette gleich.“ Weiter erklärten die Organisator*innen, dass ihre finanzielle Situation so angespannt sei, dass sie sich keinen Fehltritt erlauben können.

Golden Leaves hofft nun auf Spenden

Aufgrund finanzieller Engpässe sei es inzwischen auch nicht mehr sicher, ob das Golden Leaves Festival im Sommer 2022 wieder stattfinden kann. In dem Statement schreibt das Team dazu: „Im letzten Jahr haben wir noch geschrieben, dass wir nicht um Almosen betteln wollen. In diesem Jahr sind wir leider darauf angewiesen. Das Golden Leaves ist nicht unser, sondern euer Festival geworden, denn ohne euren Support wäre das Herzensprojekt nie an seinem jetzigen Platz. Drum liegt unsere Hoffnung und das Festival nun in euren Händen.“

Wann und auf welchem Wege bereits erworbene Tickets umgetauscht oder erstattet werden können und wie es mit den Bands weitergeht – alle Informationen dazu veröffentlicht das Veranstaltungsteam am kommenden Dienstag, den 15. Juni.