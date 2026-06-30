Grace Ives im Interview: Vom Newcomer zur Tour mit Olivia Rodrigo

Grace Ives spricht im Interview über Auszeichnungen, ihr Album und die geplante Tour mit Olivia Rodrigo.

Wie fühlt es sich an, zum besten Newcomer-Album des Jahres gekürt zu werden oder bei der Tour von Olivia Rodrigo Support zu spielen? Wir haben Grace Ives zum Interview getroffen und mit ihr über ihren besonderen Sound und die Herausforderungen des Musikmachens gesprochen.

Die gebürtige New Yorkerin prägt seit zehn Jahren einen Pop-Sound, der dem Standard so gar nicht entspricht. Sie bevorzugt einen Klang, der sich von anderen abhebt: Anstatt einer klassischen Pop-Formel zu folgen, wird ihre persönliche Lyrik von 80er-Synthesizern umschlungen.

Wir haben die Künstlerin vor ihrem Auftritt am 12. Juni in Berlin getroffen und mit ihr über ihre Musik, das Touren und die Zukunft gesprochen.

„Musikalisch habe ich mich nicht festgefahren gefühlt“

ME: Du bist jetzt seit zehn Jahren in der Musikindustrie. Du hast 2016 angefangen. Hattest du jemals das Gefühl, festzustecken?

Grace Ives: Ich habe viele mentale Blockaden, die immer wieder auftauchen können – limitierende Glaubenssätze und das Gefühl, nicht selbstbewusst genug zu sein. Aber musikalisch habe ich mich, glaube ich, nicht so festgefahren gefühlt, Gott sei Dank.

Auf deinem neuen Album steckt im Vergleich zu deinem ersten Album wirklich viel mehr drin, und ich habe das Gefühl, du hast jetzt mehr Möglichkeiten als damals. Wer war nach dir die wichtigste Person für dein neues Album?

Wahrscheinlich John, John DeBold. Ich meine, all diese Songs sind Ideen, die ich schon eine Weile mit mir herumgetragen habe, sie sind alle meine. Aber John war die erste Person, die mich wirklich gesehen und verstanden hat, was ich will. Er war ein so essenzieller Teil des Prozesses. Ich glaube, ohne ihn hätte ich mich vielleicht nicht so vollständig ausdrücken können, wie es mir am Ende gelungen ist.

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Grace Ives‘ Album „Girlfriend“ wurde in der Vergangenheit oft mit ihrem vorherigen Alkoholproblem und der anschließenden Abstinenz in Verbindung gebracht. Auf die Frage, ob sie dieses Framing als reduktiv empfindet, antwortete sie:

Ja, vielleicht. Ich meine, es ist ein Thema, das oft in meinem Schreiben auftaucht. Ich glaube, das war eine Art, mich selbst zu verarbeiten und zu verstehen. Aber ich denke, wenn die Leute „Nüchternheit“ hören, denken sie an Traurigkeit. Es fühlt sich an, als hätten die Leute manchmal Mitleid mit mir, wenn das Thema aufkommt. Dabei ist es eigentlich sehr leicht – es ist wie eine Wiedergeburt. Deshalb finde ich, es könnte ein bisschen reduktiv sein. Es fühlt sich einfach wie ein Teil dessen an, wer ich bin, und überhaupt nicht wie meine ganze Identität. Es ist nur ein kleines Stück von mir.

Sound oder Songwriting – was zählt mehr?

Dein Sound auf dem neuen Album ist von den 80ern inspiriert, und dein Songwriting ist außerdem wirklich tief und sehr wichtig für dich, habe ich das Gefühl. Im Vergleich: Was ist wichtiger – der Sound oder das Songwriting?

Wahrscheinlich der Sound, oder? Weil du ihn auf einer Gitarre spielen kannst, und wenn er funktioniert, dann funktioniert er. Der Sound macht etwa 80 Prozent der Emotion aus. Er ist wirklich die Landschaft der Geschichte. Es ist schwer, sich für eines zu entscheiden, das ist wie die Wahl eines Lieblingskindes. Aber ich glaube, für mich gilt: Wenn der Song nicht da ist, kann man sich auch nicht mit ihm verbunden fühlen.

Aber welcher ist dein Lieblingssong, den du live spielst?

Vielleicht „Trouble“, weil der Refrain für mich so befriedigend ist. Und er fühlt sich wirklich lebendig an. Und die Drums – wenn man es live spielt, nehmen sie so viel Raum ein und verstärken die Energie dieses Songs richtig. Aber ich liebe es auch, „Neither You Nor I“ zu spielen. Das ist eher so ein schrägerer Song mit vielen Toms. Und ich liebe auch die Drums und diesen Pizzicato-Synth-Part. Zudem finde ich, es ist so ein Ausreißer von einem Track auf dem Album, weil er ein bisschen seltsam ist. Er ist sozusagen das schwarze Schaf der Familie auf dem Album. Aber ich mag ihn, weil er sich locker und verspielt anfühlt.

Vom Sampler zur Band: Das Live-Setup

Du hast vorhin schon über die verspielten Klänge gesprochen. Jetzt trittst du mit einer Band auf. Wie spielst du diese arpeggierten Synthesizer und all dieses schräge Zeug auf der Bühne?

Ja, es ist schwer, alles davon nachzubilden. Den arpeggierten Pizzicato von „Avalanche“ lassen wir im Track laufen und spielen dazu. Aber ich glaube, der wichtigste Teil des Live-Setups sind die Trigger auf den Drums – damit man die Samples aus den eigentlichen Tracks hört, die im Raum gespielt werden. Aber oft gibt es Instrumente, die mir auf dem Song gar nicht gehören, oder Instrumente, die zu groß sind, um damit zu reisen. Wir müssen also unseren Kopf benutzen, um so nah wie möglich an den Sound heranzukommen. Ich spiele einen OB-6, der Noise erzeugt und MIDI an ein kleines Yamaha CP-70 Reface schickt. Das gibt mir diesen Klaviersound, der sich durch die ganze Platte zieht, etwa bei „My Mans“ und am Ende von „Dance With Me“. Es gibt sehr viel CP-70 auf der Platte. Das war also der kleinste, schlankste Weg, das nachzubilden.

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Grace spielte jahrelang allein, nur mit einem Sampler. Da sich ihre Songs an tiefen Synthesizer-Bässen und einer klaren 80er-Jahre-Ästhetik orientieren, finden sich in ihrem Setup mittlerweile auch viele größere Synthesizer. So werden Instrumente wie ein Mini-Korg, M1-Synthesizer, ein Sequential OB-6 oder ein Yamaha CP-70 als Sounderzeuger genannt.

Aber ist es das erste Mal, dass du als Solokünstlerin mit einer Band spielst?

Ja, das stimmt. Früher habe ich einfach nur mit meinem Laptop und einem Mini-Korg gespielt. Und diesmal mit John, der die Musik mit mir gemacht hat. Er kann Bass und Synth-Bass spielen, daher spielt er den M1, der viele einzigartige Sounds hat, die auf der Platte leben. Und ich habe da oben noch nie mit Menschen gespielt. Die Energie, die ich von ihnen bekomme, ist wirklich besonders, und ich fühle mich nicht so allein. Ich glaube, früher habe ich mir so viel Druck gemacht, unterhaltsam zu sein. Und ich glaube, dieser Druck ist jetzt ein bisschen gemildert.

Vergleiche, Pitchfork und die Tour mit Olivia Rodrigo

Viele Leute vergleichen deinen Sound mit großen Namen wie Lorde. Magst du den Vergleich?

Ich glaube, die Leute können gar nicht anders. Wir fühlen uns wohler, wenn wir einen Vergleich zu etwas ziehen können. Es gibt uns das Gefühl, es besser zu verstehen. Wenn die Leute das also brauchen, um mich mit anderen in eine Gruppe zu stecken, um mich zu präsentieren, mich zu definieren und sich mit mir verbunden zu fühlen, dann ist das für mich in Ordnung. Ich liebe Lorde. Aber die Klangpalette ist auf jeden Fall eine andere.

Machen wir mit den großen Namen weiter, denn nächstes Jahr eröffnest du für Olivia Rodrigo. Das ist ein großer Sprung, von kleinen Bühnen auf eine riesige. Nervös?

Wahrscheinlich, ja. Es fühlt sich noch sehr weit weg an, aber es ist so eine brandneue Erfahrung, der ich in meiner Geschichte noch nicht mal nahegekommen bin. Die größte Location, in der ich gespielt habe, war vielleicht Primavera letztes Wochenende, und das fühlte sich riesig an. Ich glaube also, mein Kopf hat diesen Vergleich nicht. Ich habe keinen Vergleich, der meinem Körper das Gefühl gibt, sicher zu sein, und noch nicht ängstlich, es zu tun. Aber ich glaube, ich freue mich.

Dein Album wurde von Pitchfork zur „Best New Music“ gekürt. Wie fühlt es sich an, so etikettiert zu werden?

Es ist schön. Es fühlt sich für mich zugleich unglaublich subjektiv und korrekt an. Das ist eine Aussage, die im Internet lebt, und deshalb ist sie von Natur aus diskutierbar. Es ist ein Gespräch, in das sich die Leute einklinken können. Ich versuche, nicht so viel Gewicht darauf zu legen, aber andererseits glaube ich, dass ich verwirrt gewesen wäre, wenn ich nicht „Best New Music“ bekommen hätte.

Warum ist es die beste neue Musik?

Ich glaube, weil es einzigartig ist. Mein Album ist besonders, und es klingt anders als vieles, was gerade rauskommt. Aber ich weiß nicht genau, was ihre Begründung war.

Wie fühlt es sich an, in einer Stadt gebucht zu werden, in der du nie gelebt hast? Denn du spielst jetzt in Berlin, du kommst aus den USA, und du spielst auch in Mexiko und all diesen Ländern. Wie fühlt es sich an, dass Leute zu deiner Performance kommen, um dich spielen zu hören?

Es ist so überraschend. Ich versuche, super optimistisch und zuversichtlich zu sein, was den Zulauf zu den Venues angeht, aber ich war völlig überrascht und umgehauen von der Menge an Leuten, die in Städten auftauchen, in denen ich noch nie war. Wir haben in Brüssel gespielt, und es war ein voller Raum. Es ist unglaublich, sich mit den Menschen verbinden zu können. Das ist so ein besonderer Teil dieses ganzen Prozesses. Es ist definitiv überraschend. Ich schätze, das Internet ist ziemlich mächtig. Es verbindet uns auf eine Weise, die ich gar nicht begreifen kann.

Grace Ives schafft es mit ihrer lyrischen Tiefe und musikalischen Kreativität, ein Album abzuliefern, das genauso überlegt scheint wie die Worte, die sie im Interview wählt. Wer sie als Nächstes wieder in Deutschland sehen will, kann dies am 1. und 2. April 2027 in München als Vorband von Olivia Rodrigo tun.