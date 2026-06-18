Olivia Rodrigo: Fans tragen Windeln für die erste Reihe

Rodrigo verrät, dass Superfans für ihre Shows zu drastischen Mitteln greifen – und sie hat das Phänomen mit eigenen Sinnen erlebt.

Was ist das Krasseste, was Fans tun, um ihren Stars ganz nah zu sein? Olivia Rodrigo hat damit schon sehr intensive Erfahrungen gemacht.

Im Interview mit „Kiss FM“ schildert sie, zu welcher heftigen Maßnahme manche Superfans greifen, um bei ihren Konzerten ganz vorne zu stehen.

Kampf um die beste Sicht

Lange Schlangen bilden sich vor den Konzerthallen, manche campen sogar über Nacht. Sobald sich die Türen öffnen, sprintet eine Horde Fans in Richtung erste Reihe. Der Kampf um die begehrten Plätze in dem vorderen Bereich bzw. der ersten Reihe ist hart, und es wird zu immer drastischeren Mitteln gegriffen, um ihn zu gewinnen. Denn die heilige Front-Row-Position aufgeben? Undenkbar. Was also tun, wenn die Blase drückt?

Olivia Rodrigo erzählt, dass manche ihrer Konzertbesucher:innen Windeln bei den Gigs tragen, um den eigenen Bedürfnissen freien Lauf zu lassen, ohne ihren Top-Platz aufgeben zu müssen. Eine Situation, die sie selbst mit eigenen Sinnen erlebt hat: „Das ist eine Erfahrung als Performerin, die ich gerochen habe.“

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Windeln jetzt normal?

Kein angenehmer Sinneseindruck für die Künstlerin. Als Beispiel nennt Rodrigo auch den New Year’s Eve Ball Drop auf dem Times Square, bei dem wohl ähnliche Dinge passieren. Diese Strategie scheint inzwischen angeblich fast normal: „Jeder trägt Windeln, sie sitzen dort den ganzen Tag. Ich denke ziemlich oft darüber nach.“

Ausgewachsene Fans in Windeln – doch es scheint ihnen nicht unangenehm zu sein, ganz im Gegenteil. Auf einem von Olivia Rodrigos Festival-Konzerten sah der „Drop Dead“-Star eine Person im Publikum, die ein Schild hochhielt mit der Aufschrift: „Trage Windeln für die erste Reihe.“ Olivia Rodrigo fragte daraufhin ungläubig nach, ob das wahr sei. Auf die Bestätigung reagierte sie geschmeichelt: „Danke, dass ihr das macht, das ist verrückt.“

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Olivia Rodrigo live

Vielleicht wird das Windel-Phänomen nun ja auch in Deutschland etabliert: Olivia Rodrigo kommt im April 2027 mit ihrer „Unraveled Tour“ nach München. Sie spielt am 1. und 2. April in der Olympiahalle. Tickets hierfür sind jedoch bereits restlos vergriffen.