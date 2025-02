Grammys 2025: Kanye Wests schräger Auftritt mit Bianca Censori

Sie kamen, sorgten für Aufsehen und gingen wieder: Kanye West und Bianca Censori beehrten die Grammys nur kurz.

Es war der überraschendste Auftritt bei den Grammy Awards 2025 – obwohl man eigentlich vor den Grammy Awards sagen müsste. Rapper und Designer Kanye West ließ sich im Vorfeld der 67. Grammy Awards in Los Angeles zwar unerwartet auf dem roten Teppich blicken, hatte dann aber offenbar keine Lust zu bleiben.

Allerdings war es nicht West, der alle Blicke auf sich zog – vielmehr sorgte seine Ehefrau Bianca Censori wieder einmal für einen polarisierenden Hingucker. Als sie auf dem roten Teppich ihren Pelzmantel ablegte, enthüllte sie ein durchsichtiges Slipdress, das sie vor den Kameras praktisch nackt erscheinen ließ. Kanye West erschien hingegen klassisch in einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Sonnenbrille.

Kanye West: Gerüchte um Rauswurf bei den Grammys

Nachdem die beiden auf dem roten Teppich für Fotos posiert hatten, blieben sie während des Events selbst verschwunden. Wie „Variety“ berichtet, gab es zunächst Gerüchte, West und Censori seien von der Award-Verleihung rausgeworfen worden. Eine Grammy-nahe Quelle erklärte dem Magazin jedoch, dass an diesem Gerücht nichts dran sei. West sei „den roten Teppich entlangspaziert, in sein Auto gestiegen und weggefahren“.

Grammys 2025: Kanye West für „Best Rap Song“ nominiert

Kanye West war für seine Zusammenarbeit mit Ty Dolla $ign und den Song „Carnival“ in der Kategorie „Best Rap Song“ nominiert – unterlag allerdings Kendrick Lamar, der mit NOT LIKE US die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen durfte. Mit den Grammy Awards kennt sich West gut aus: Er wurde insgesamt 75 Mal nominiert und gewann 24 Grammys.