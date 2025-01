Grammys 2025: Wie kann ich die Preisverleihung im Stream sehen?

Die Grammys werden dieses Jahr in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar verliehen.

In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar findet im pulsierenden Herz der Entertainment-Welt in Los Angeles die 67. Grammy-Verleihung statt.

Wo und wann werden die Grammys in Deutschland gestreamt?

Während viele der bedeutenden amerikanischen Awardverleihungen nicht in Deutschland gezeigt werden, gibt es die Grammys dank der Telekom, wie schon im letzten Jahr, auch in Deutschland im Livestream. In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 2025 kann man die Preisverleihung ab zwei Uhr in der Nacht auf MagentaTV im Fernsehen, aber auch online auf MagentaMusik livestreamen. Wem diese Uhrzeit dann doch zu früh oder zu spät ist, kann die Grammys dann am 3. Februar um 20:15 Uhr auf MagentaTV nachschauen.

Was wird bei den Grammys dieses Jahr geboten?

Durch den Abend wird der südafrikanische Comedian Trevor Noah dirigieren. Stattfinden wird die Veranstaltung in der Crypto.com Arena in Downtown Los Angeles.

Auf der Bühne werden live zu erleben sein: Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Sabrina Carpenter, Doechii, Raye, Shakira sowie Benson Boone und Teddy Swims. Ebenfalls wurde bestätigt, dass Taylor Swift und Beyoncé dem Event beiwohnen werden. Diese beiden stehen auch im Ring für eine Reihe von Auszeichnungen – unter anderem in den Kategorien Album des Jahres sowie Song des Jahres. Beyoncé führt mit elf Nominierungen insgesamt die Nominiertenlisten an.

Knapp hinter Beyoncé kann sich Charli XCX mit acht Nominierungen einreihen, gefolgt von Billie Eilish mit sieben Nennungen. Danach: Sabrina Carpenter und Chappell Roan mit jeweils sechs Grammy-Nominierungen.