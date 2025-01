Lady Gaga präsentiert bei FireAid ihren neuen Song „Time Is a Healer“

Lady Gaga beendete mit ihrem Set bei FireAid den Abend und präsentierte den Song „Time is a Healer“.

Am Abend des 30. Januars fanden in Los Angeles parallel zwei Benefizkonzerte unter dem Titel „FireAid“ statt. Sinn und Zweck der Veranstaltungen: Spenden sammeln, um den Menschen, deren Häuser den lodernden Bränden in Los Angeles zum Opfer fielen, zu helfen. Auch Teil des starbesetzten Line-ups: Stefani Joanne Angelina Germanotta aka Lady Gaga.

Die 38-Jährige trat im Intuit Dome auf – als letzter Akt beendete sie mit einem emotionalen Set den knapp sechsstündigen Konzertabend.

„Nur für euch“

Die Sängerin wurde von Jimmy Kimmel auf die Bühne gerufen. Neben einigen ihrer Klassiker, unter anderem auch die Songs „Always Remember Us This Way“ und „Shallow“, welche zum Soundtrack des Films „A Star is Born“ zählen, präsentierte Gaga auch einen neuen Song während ihres Sets.

Den Track kündigt sie mit einer kleinen Ansprache an. Dabei erklärt die gebürtige New Yorkerin, dass sie dem Publikum etwas Hoffnungsvolles vorspielen wolle, sich aber nicht sicher sei, ob dies auch in ihr Repertoire passe. „Ich und mein Freund Michael – mein Verlobter, meine Liebe – wir haben diesen Song für euch geschrieben, nur für heute Nacht, nur für euch“, erzählt Gaga, bevor sie fortfährt: „Ich glaube, wir alle brauchen im Moment eine Menge Dinge, aber ich denke, etwas, das wir vielleicht auch brauchen, ist Zeit.“

Anschließend stimmt die 38-Jährige den sanft-beschwingten und hoffnungsvollen Song an. Die Melodie baut sich entlang der Strophe zaghaft auf, bevor sie mit den Worten „All I need is time to heal my broken wings and then I‘ll soar“ in einem fast schon hymnischen Refrain mündet.

„Time Is A Healer“ von Lady Gaga bei FireAid:

Ein Abend voller Überraschungen

Neben Gaga und ihrem speziell für das Event komponierten Song hatte der Abend noch einige weitere Überraschungen parat. Dazu zählten ein Überraschungsauftritt von Dr.Dre während Anderson Paaks Set, eine Nirvana-Reunion und Green Day zusammen mit Billie Eilish auf der Bühne.

Lady Gaga hat schon vor dem Benefizkonzert verkündet, dass sie am 7. März ihr neues Album MAYHEM veröffentlichen wird.