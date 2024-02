Grammy-Groll? Lana del Rey posiert mit einer Waffe in der Hand

Fünf Nominierungen, kein Gewinn: Lana Del Rey hat keinen Grammy bekommen. Grund für ein Knarren-Selfie?

Nach den 66. Grammys-Awards trendet in den sozialen Medien der Hashtag #JusticeForLana. Denn Lana Del Rey musste mal wieder mit leeren Händen nach Hause gehen, obwohl sie fünfmal die Chance auf eine Trophäe hatte. Bisher wurde die Pop-Sängerin elfmal für den Musikpreis nominiert – doch ein Sieg fehlt ihr bisher.

Jetzt hat sie mehrere Bilder und kurze Clips auf Instagram veröffentlicht, mit denen sie den Grammy-Abend Revue passieren lässt. Unter anderem sind dabei Fotos mit Produzent Jack Antonoff, Popstar Taylor Swift und auch der Schauspielerin Margaret Qualley dabei. Zuletzt fügte die 38-Jährige noch ein Selfie hinzu, auf dem sie in einem Babydoll-Dress mit einer Waffe in der rechten Hand posierte.

Hier geht’s zum Pistolen-Selfie:

Prompt brachen Mutmaßungen und eine Meme-Welle zum Selfie los. Fans, die meinen, ein Grammy wäre für sie längst überfällig, vermuteten, dass das Del Rey selbst auch so sehen könnte, weshalb sie dieses Foto hinzufügte. Während sie selbst keine weiteren Äußerungen – ob nun Groll oder nicht – zu dem Bild tätigte, reimt sich das Internet Erklärungsmöglichkeiten zum Selfie zusammen.

Was bei den Grammys geschah: Als Swift für das „Album des Jahres“ ausgezeichnet wurde (eine Kategorie, in der Lana Del Rey selbst auch nominiert war), holte die 34-Jährige die Sängerin und Freundin unerwartet für ihre Dankesrede auf die Bühne. Swift schloss sie in ihre Rede mit ein und machte deutlich, dass ohne die Musik und Inspiration der 38-Jährigen viele Künstlerinnen heute nicht da wären, wo sie sind.

Jack Antonoff bedankte sich ebenfalls bei Lana Del Rey, als er einen Grammy als Produzent des Jahres bekam – unter anderem für Lana Del Reys Album DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BVLD.

Grammy um Haaresbreite verpasst

Eine weitere bittere Pille, die sie schlucken muss, ist die Tatsache, dass Lana Del Reay, obwohl sie auf Swifts Album MIDNIGHTS gesungen hat – dem „Album des Jahres“ – aufgrund einer neuen Regeländerung bei der Veranstaltung kein Grammophon erhielt.

Wäre die Platte der Popsängerin ein Jahr früher erschienen, hätte Del Rey ebenfalls einen Grammy bekommen. Bisher wurden die Artists, die auf einem Album, das ausgezeichnet wurde, mitgewirkt haben, auch als Gewinner:innen genannt. Diese Regel hat sich 2024 jedoch geändert.

Die Recording Academy hat nun festgesetzt, dass Künstler:innen nun an mindestens 20 Prozents der LP beteiligt sein müssen, um eine Nominierung zu erhalten. Da Del Rey nur an einem Song mitwirkte, hat sie diese neue Bedingung nicht erfüllt.

Hier zu den Lana-Del-Rey-Memes:

Neues Album noch vor den 67. Grammys

Zuletzt kündete Lana Del Rey ihr neues Country-Album LASSO an. Im Rahmen der Veranstaltung teilte sie noch weitere Details zum Werk, das noch 2024 erscheinen soll. Es wird wohl im September erscheinen – also noch vor der nächsten Grammy-Verleihung.