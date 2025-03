Green Tea Peng im Video-Interivew: „Akzeptanz ist der Schlüssel“

Ein weiterer prägender Einfluss von Greentea Pengs Musik ist ihre persönliche Entwicklung – insbesondere ihre Erfahrung als Mutter. Sie beschreibt im Gespräch, wie diese Veränderung ihr mehr Mut und Hoffnung gegeben hat, was sich auch in ihrer Musik widerspiegelt: „Es hat mich dazu gebracht, positiver und gleichzeitig entschlossener zu schreiben.“

Mit TELL THEM IT´S SUNNY beweist Greentea Peng einmal mehr, dass Musik nicht nur eine Ausdrucksform, sondern ein Mittel der Heilung sein kann – für sie selbst und für ihre Hörer:innen. In einer Welt voller Chaos bleibt sie eine Stimme der Ruhe, die zeigt, dass auch in der Dunkelheit immer ein inneres Licht brennen kann. Ihre Musik ist eine Einladung, sich dem Wandel zu öffnen und dabei die eigene Kraft nicht zu vergessen.