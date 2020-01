Große Reunion-Tour: My Chemical Romance spielen ein Konzert in Deutschland

Mikey Way, Frank Iero, Gerard Way, Bob Bryar und Ray Toro von My Chemical Romance bei einem Fotoshooting in Camden Town, London.

Im Dezember 2019 hatten My Chemical Romance ihren ersten Live-Auftritt seit der Auflösung im Jahr 2013. Nun steht eine komplette Reunion-Tournee an. Das gab die US-Band mit einem Video bekannt, in dem ein Mann eine Geisterbeschwörung mit einem Ouija-Brett vollführt und daraufhin eine Reise durch die Geschichte und Diskographie von My Chemical Romance unternimmt. Das Video könnt Ihr hier sehen:

Das große Live-Comeback von My Chemical Romance beginnt am 20. März 2020 in Melbourne, Australien. Nach weiteren Terminen in Neuseeland, Japan, England und Italien kommt die Gruppe um Sänger Gerard Way auch für ein Konzert nach Deutschland: Am 6. Juli treten My Chemical Romance bei dem Open-Air-Gelände KUNST!RASEN in Bonn auf. Tickets für das Konzert gibt es ausschließlich bei Bonnticket, Eventim, Ticketmaster und den bekannten Vorverkaufsständen zu erwerben. Der Vorverkauf startet am 31. Januar.

Die Emocore-Rockband My Chemical Romance hatte sich 2013 nach zwölf gemeinsamen Jahren und vier Alben getrennt. Ihr erfolgreichstes Album THE BLACK PARADE erschien 2006. Es verkaufte sich weltweit mehr als vier Millionen Mal.