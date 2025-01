My Chemical Romance: Gerard Way leiht seine Stimme einem Flipper-Automaten

Der Sänger übernimmt eine Sprecherrolle in einem neuen „Dungeon & Dragons“-Flipperspiel.

My-Chemical-Romance-Frontmann Gerard Way ist einer der Sprecher:innen für einen neuen „Dungeons & Dragons“-Flipper. Der Musiker hat sich in der Vergangenheit mehrfach als Fan des Pen-&-Paper-Spiels bekannt.

Die 70er sind zurück

Der Songwriter, Comic-Autor und „The Umbrella Academy“-Schöpfer hat zusammen mit weiteren Prominenten, wie dem Schauspieler und Dethklok-Gitarristen Brendon Small sowie den Filmemachern Kevin Smith („Clerks“) und Chris Prynoski („Downtown“), an dem Arcade-Spiel mitgewirkt. Für die Musik von „Dungeons & Dragons: The Tyrant’s Eye“ war Videospiel-Komponist Chris Velasco („Bloodborne“, „Mass Effect 2“) zuständig.

In der Beschreibung des Games heißt es, „die Spieler werden die Fantasiewelt unter dem Glas des Spiels erleben, das Flipper mit der kultigen Franchise verschmelzt wie nie zuvor.“ Das Tabletop-Game „Dungeons & Dragons“ wurde 1974 von den US-Amerikanern Gary Gygax und Dave Arneson erfunden. Es war das erste moderne Rollenspiel und beeinflusste die Popkultur stark, etwa in Filmen, Videospielen und Serien wie „Stranger Things“.

Auch der Sänger zockt gerne mal

Gerard Way hatte seine Liebe zu dem Spiel bereits 2015 in einem Interview mit „Time Out“ erklärt und seine favorisierte Rolle preisgegeben: „Ich habe immer einen Halb-Elfen-Waldläufer gespielt. Ich mag Waldläufer – sie können Dinge aufspüren und mit dem Bogen schießen.“ Ein zweites Mal bekannte er sich im Jahr 2020 as Anhänger von „D&D“, als er Bilder von sich und seinen Freund:innen postete, während sie im Lockdown per Zoom zusammen spielten.

Wieder auf Tour mit Legacy-Show

My Chemical Romance gehen diesen Sommer wieder auf große Nordamerika-Stadiontournee, um ihr 2006er Album THE BLACK PARADE zu feiern. Im vergangenen Oktober hatte die Band die Platte bei einem Festival in Las Vegas zum ersten Mal seit 2007 in voller Länge aufgeführt.

Das letzte frische Material der Gruppe kam 2022 mit der Singe „The Foundations of Decay“ – die ihre erste neue Veröffentlichung seit acht Jahren. Darüber hinaus haben My Chemical Romance kürzlich ihrem ehemaligen Schlagzeuger Bob Bryar Tribut gezollt, der im vergangenen November im Alter von 44 Jahren verstorben ist.