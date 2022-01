„The Umbrella Academy“: Netflix zeigt erste Bilder aus Staffel 3

Dass eine dritte Staffel der Comicverfilmung „The Umbrella Academy“ in Planung sei, ließ Netflix bereits im November 2020 verlautbaren – dass sie 2022 erscheint, steht seit Oktober 2021 fest. Doch erst jetzt gibt es visuelle Beweise dafür: Auf dem offiziellen Twitter-Account der Serie wurden diverse Poster-Artworks geteilt mit dem Hinweis: „Season 3 coming in 2022“. Ein konkreteres Startdatum gibt es bisher aber nicht.

Hier einige der Poster:

ben has a real attitude problem but we’re working on it (ily ben) https://t.co/S7rsXy6aD3

— Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) January 1, 2022