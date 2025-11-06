Haftbefehl kündigt Clubkonzert in Hagen an

Haftbefehl spielt am 12. Dezember im Capitol Hagen. Alle Infos zu Tickets, Support und Tourdaten.

Haftbefehl kehrt wohl Stück für Stück auf die Bühne zurück – und legt mit einem neuen Konzert-Termin nach. Fans dürfen sich auf eine sehr baldige Gelegenheit freuen, den Offenbacher Rapper wieder live zu erleben.

Am 12. Dezember im Capitol Hagen

Nachdem er Anfang November sein Live-Comeback als Headliner beim World Club Dome 2026 in Frankfurt und ein Clubkonzert im Regensburger Velvet Room bestätigt hat, folgt nun die nächste Überraschung: Noch in diesem Jahr wird Haftbefehl ein weiteres Clubkonzert geben. Am 12. Dezember 2025 um 21.30 Uhr spielt er im Club Capitol in Hagen. Mit dabei ist auch Newcomer Frizzo, der als Support-Act für Stimmung sorgen wird. Die Location mit ihren drei Floors gilt als beliebte Adresse für verschiedene Musikrichtungen – insbesondere aber für Rap-Events.

Hier die Konzertankündigung auf Instagram:

Dokumentarfilm in aller Munde

Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, steht seit der Veröffentlichung der Netflix-Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“ wieder stark im öffentlichen Fokus. Darin wird offen über seine Drogenprobleme berichtet, psychische Kämpfe und seine schwierige Kindheit sind ebenfalls Themen. „Mir ging es nie um Glanz oder Zahlen, sondern um Wahrheit zwischen den Zeilen. Ich habe mein Herz geöffnet, alles gezeigt“, schreibt er dazu auf Instagram. Selbst der Bundesdrogenbeauftragte Hendrick Streeck (CDU) lobte den offenen Umgang Anhans mit seinem Drogenproblem in dem Dokumentarfilm.

Während Haftbefehl nun trotz seiner Probleme erste Live-Auftritte ankündigt, wächst zugleich das Unverständnis: „Warum fördert man einen Menschen auf einem Lebensweg, der ihm offensichtlich schlecht tut?“ und „Mach doch lieber eine Therapie“, schreiben Fans auf Instagram.

Run auf Tickets – Regensburg bereits ausverkauft

Ob auf der kleinen Clubbühne oder 2026 im Deutsche Bank Park: Haftbefehl zeigt, dass er wieder auf der Bühne stattfinden möchte. Und die Verkaufszahlen pushen ihn weiter: Das Clubkonzert in Regensburg ist laut Veranstalter bereits ausverkauft – nur an der Abendkasse soll es Resttickets geben. Der Vorverkauf für Hagen startet am 6. November um 20 Uhr.