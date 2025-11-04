Haftbefehl: Erste Festival-Headlinershow für 2026 bestätigt

Das sind die 100 besten Live-Alben aller Zeiten

Das sind die 100 besten Debütalben aller Zeiten

Haftbefehl feiert 2026 sein Live-Comeback. Und stimmen die Gerüchte über eine baldige Clubshow in Regensburg?

Feiert Haftbefehl sein großes Live-Comeback? Der Deutschrapper, der derzeit durch die Netflix-Dokumentation über sich in aller Munde ist, wurde als erster Headliner für den „World Club Dome“ 2026 angekündigt. Hier alle Infos im Überblick.

„Wir sehen uns im Moshpit!“

Das Frankfurter Musikfestival findet vom 5. bis 7. Juni 2026 im Deutsche Bank Park statt. „BABO IS COMING HOME! Wir wollten eigentlich noch etwas warten, aber Baba Haft konnte euch nicht länger warten lassen. Haftbefehl zurück in 069, zurück auf dem WCD! Wir sehen uns im Moshpit!“ – mit diesen Worten kündigten die Veranstalter des Musikfestivals ihren ersten Headliner an.

Damit tritt der Offenbacher Rapper zum vierten Mal im „größten Club der Welt“ auf. Zu der Ankündigung sagte Haftbefehl selbst: „Ich freue mich extrem, Frankfurt.“ Und weiter: „Bis nächstes Jahr.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gemischte Reaktionen

Die Reaktionen auf die Headliner-Ankündigung fielen nach der Dokumentation gemischt aus. Viele Fans zeigten sich begeistert über die Chance, einen der wohl bekanntesten Deutschrapper im kommenden Jahr wieder live auf dem Festival erleben zu können. Allerdings gab es auch kritische Stimmen. „Bro, mach lieber weiter Therapie“, schrieb ein Nutzer auf Instagram. Ein weiterer kommentierte: „Entzug. Therapie. Familie wertschätzen. Das sollten seine Pläne sein. Dann verschwinden auch die Dämonen im Kopf.“ Und: „Was soll schiefgehen?“

Die Netflix-Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“, die seit dem 28. Oktober zu sehen ist, erzählt die persönliche Geschichte des Rappers und thematisiert seine Drogensucht, Suizidgedanken und Kindheitstraumata. Viele Fans zeigen sich deshalb besorgt um seine Gesundheit.

Clubshow in Regensburg Ende November

Trotz dieser Herausforderungen scheint Haftbefehl wieder Gefallen an Live-Auftritten gefunden zu haben. Der Regensburger Nachtclub Velvet Room kündigte eine Show des Rappers für den 21. November an.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Laut einem Instagram-Post des Betreibers kommt Haftbefehl für „eine exklusive Clubshow“ in den Velvet Room Regensburg – mit Support von Gleis, Frizzo und Flash B. „Die Online-Tickets sind restlos ausverkauft – es wird aber noch Tickets an der Abendkasse geben“, hieß es in der Mitteilung.