Sean „Diddy“ Combs: Doku-Serie kommt bereits am 2. Dezember auf Netflix

Die Diddy-Doku „The Reckoning“ von Produzent 50 Cent soll schwere Vorwürfen gegen den Rapper im Fokus haben. Hier mehr Infos.

50 Cent hat eine Dokuserie über Sean „Diddy“ Combs entwickelt – und sie kommt bereits am 2. Dezember 2025 heraus. Die Doku mit dem Titel „Sean Combs: The Reckoning“ dreht sich um die Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens des Rapmoguls. Regie führte Alexandria Stapleton (führte u.a. bei „Reggie“ Regie).

„Ich bin allen dankbar, die sich gemeldet und uns ihre Geschichten anvertraut haben“, sagte 50 Cent über die kommende Serie laut „Hot New Hip Hop“. „Und ich bin stolz darauf, dass Alexandria Stapleton als Regisseurin an diesem Projekt mitwirkt, um diese wichtige Geschichte auf die Leinwand zu bringen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diddy-Doku ist als Weckruf gedacht

„Hier geht es nicht nur um die Geschichte von Sean Combs oder die Geschichte von Cassie oder die Geschichte eines der Opfer oder die Vorwürfe gegen ihn oder den Prozess“, fügte Filmemacherin Alexandria Stapleton hinzu. Mit Cassie meint sie Diddys Ex-Partnerin Casandra Elizabeth Ventura, eine amerikanische Sängerin, Schauspielerin und Model. Im Jahr 2023 reichte Ventura eine Zivilklage wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung gegen Combs ein, die durch eine unbekannte Zahlung beigelegt wurde.

„Letztendlich ist diese Geschichte ein Spiegel, der uns als Öffentlichkeit widerspiegelt und zeigt, was wir sagen, wenn wir unsere Prominenten auf ein so hohes Podest stellen. Ich hoffe, dass diese Dokumentation ein Weckruf dafür ist, wie wir Menschen vergöttern, und dass wir verstehen, dass jeder ein Mensch ist“, so Stapleton.

Hier den Trailer zu „Sean Combs: The Reckoning“ anschauen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das passiert mit den Doku-Erlösen

50 Cent hatte bereits am 7. Dezember 2023 angekündigt, dass er eine Doku-Serie über Sean „Diddy“ Combs entwickeln werde. Die Einnahmen aus dem Projekt würden laut seinen Angaben an die Personen hinter den Vorwürfen der sexuellen Übergriffigkeit und Vergewaltigung gehen, so 50 Cent.

Netflix kündigte die Produktion der Serie schließlich am 25. September 2024 offiziell an – eine Woche nachdem Combs wegen Vordacht auf Erpressung, Sexhandel und Beförderung zum Zwecke der Prostitution verhaftet worden war.

„Dies ist eine Geschichte mit erheblichen menschlichen Auswirkungen. Es handelt sich um eine komplexe Erzählung, die sich über Jahrzehnte erstreckt und nicht nur die bisher gesehenen Schlagzeilen oder Ausschnitte umfasst“, sagten 50 Cent und Stapleton damals in einer Erklärung gegenüber „Variety“.

„Wir bleiben unserem Engagement treu, den Stimmlosen eine Stimme zu geben und authentische und nuancierte Perspektiven zu präsentieren. Auch wenn die Vorwürfe beunruhigend sind, möchten wir alle daran erinnern, dass die Geschichte von Sean Combs nicht die ganze Geschichte des Hip-Hop und seiner Kultur ist. Wir möchten sicherstellen, dass einzelne Handlungen nicht die umfassenderen Beiträge dieser Kultur überschatten.“

Sean „Diddy“ Combs verstößt gegen Haftregeln

Im Oktober 2025 war Diddy zu 50 Monaten Haft und einer Geldstrafe von 500.000 US-Dollar verurteilt worden. Er wurde wegen zweier Fälle von Beförderung zum Zwecke der Prostitution für schuldig befunden. Vom Vorwurf der kriminellen Verschwörung und zwei Anklagen wegen Sexhandels wurde er hingegen freigesprochen.

Eigentlich sollte er im Mai 2028 entlassen werden – jetzt muss Diddy wohl bis Juni desselben Jahres warten. Berichten zufolge soll er gegen die Regeln der Haftanstalt Fort Dix verstoßen haben – ihm wird vorgeworfen, in der Einrichtung selbstgebrauten Alkohol getrunken und an Dreierkonferenzen teilgenommen zu haben, obwohl diese strengstens verboten sind.