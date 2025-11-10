Haftbefehl löscht Hörprobe nach Shitstorm – Fans reagieren schockiert

Haftbefehl und die Sucht: So bewerten Drogenexperten die Doku

Haftbefehl kassiert nach einer Hörprobe seines neuen Songs massiven Shitstorm. Warum Fans enttäuscht reagieren und der Clip gelöscht wurde.

Haftbefehl löscht Song-Preview nach Shitstorm. Die Hörprobe ist auf den Social-Media-Kanälen des Deutschrappers nach kurzer Zeit nicht mehr auffindbar. Fans reagierten zuvor enttäuscht und besorgt über Zeilen des Tracks. Ein Statement bleibt bislang aus.

Auf erfolgreiche Doku folgt Shitstorm

Am Freitag, den 7. November, veröffentlichte Haftbefehl auf seinen Socials einen Teaser zum Stück „Runterkommen“. Der Track ist ein Feature mit Kardo und erscheint somit kurze Zeit nach Relase von Netflix-Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“. Das knapp einminütige Song-Snippet, das über eine Million Aufrufe erreichte, brachte dem Rapper und Familienvater jedoch keinen weiteren Erfolg, sondern einen Shitstorm ein. Die negativen Reaktionen der Fans scheinen Wirkung gezeigt zu haben: Laut „TV Movie“ verschwand die Hörprobe innerhalb von 24 Stunden von den Social-Media-Kanälen des Offenbachers. Lediglich auf YouTube ist das kurze Video weiterhin einsehbar.

Ist der Track ein falsches Signal nach dem Entzug?

Viele Fans zeigen sich enttäuscht von dem neuen Song, der erneut Themen wie Drogenkonsum und Schlaflosigkeit aufgreift. Zeilen wie „Vier Tage wach, einhundert Gramm / Ich bin zu drauf, ich muss runterkomm’n“ lösen bei seinen Follower:innen Besorgnis und Unmut aus. Ein Instagram-User kommentierte: „Wir wollen von druff nix mehr hören, Hafti. Wir glauben an dich.“

Hier in den offiziell zumindest gelöschten Teaser vom Track reinhören:

Für viele seiner Fans sendet der immer noch im Ganzen unveröffentlichte Track nach der Doku ein falsches Signal. Der Film gewährte einen ungeschönten Einblick in das Leben des Rappers, das von Kindheitstraumata und Drogenmissbrauch geprägt ist.

In dem Netflix-Film wird außerdem gezeigt, wie Aykut Anhan – so Haftbefehls bürgerlicher Name – eine Entzugstherapie in der Türkei durchläuft. Für zahlreiche Follower:innen stellt der geplante Song einen Bruch mit der Doku dar, die sich nach der Veröffentlichung für Haftbefehl wünschten, dass er clean werden würde.

Statement bleibt aus

Ob die Löschung des Clips ein Zeichen von Einsicht oder lediglich ein Versuch der Schadensbegrenzung ist, bleibt unklar. Ein offizielles Statement seitens des Rappers oder seines Managements liegt derzeit nicht vor.