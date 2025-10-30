„Ehrlich, echt, unzensiert“ – Haftbefehl-Doku bewegt die Rap-Szene

Xatar: So reagieren Haftbefehl, Shirin David und andere auf seinen Tod

Die neue Netflix-Doku über Haftbefehl sorgt für Begeisterung: Capital Bra, PA Sports, Marteria, Souly, Fler & mehr zeigen großen Respekt für die ehrliche Geschichte.

Seit dem 28. Oktober online und schon zig Reaktionen: Die Rapwelt hat begeistert und emotional auf die Netflix-Dokumentation über Haftbefehl reagiert. Zahlreiche Rapper:innen äußerten sich in den sozialen Medien voller Lob für „Babo – Die Haftbefehl Story“, der die Lebensgeschichte des Künstlers auf sehr persönliche Weise nachzeichnet.

Capital Bra: „Wenn ich dich sehe, sehe ich irgendwo auch mich“

Capital Bra schrieb auf Instagram: „Haft mein großer Bruder, was für ein Leben & was für eine Doku.“ Er fügte hinzu: „Wenn ich dich sehe, sehe ich irgendwo auch mich. Gott ist mit uns, mein Bruder. Respekt.“

PA Sports: „Riesenrespekt für diesen Werdegang“

PA Sports bekannte sich auf Instagram ebenfalls als Fan des Dokumentarfilms und schrieb: „Eine der besten Produktionen, die jemals aus diesem Land gekommen sind. Zweifelsohne die mit Abstand beste Produktion aus diesem Genre. Einen Riesenrespekt an Haft für diese Ehrlichkeit, für diese Lebensgeschichte und diesen unfassbaren Werdegang.“

Und weiter: „Keine glattgebügelte Scheiße, die darauf abzielt, einer weichgespülten Popindustrie gerecht zu werden. Das ist Hiphop – auch wenn ihr ihn nur selektiv ertragen könnt. Nur das Beste für Aykut und seine Familie. Auf dass wir alle unsere Dämonen besiegt bekommen.“

Ngee: „Ungestreckt und unzensiert“

Jazeek empfahl die Doku seinen Fans weiter und postete auf Instagram: „Haftbefehl Doku 100/10, jeder von euch sollte sich das angucken!!“ Dem schloss sich auch Souly an, der die Doku auf seinem Instagram-Kanal mit den Worten kommentierte: „Ihr müsst.“

Auch Ngee urteilte: „Gibt euch Haftbefehl. Ungestreckt und unzensiert.“ Der Rapper Nizi bezeichnete den Film als „echt“. Seyed schrieb auf Instagram: „Du warst schon immer der Realste, Aykut. Unfassbare Doku“

Mosh36: „Ehrlich und echt“

Auch Mosh36 schloss sich dem an und teilte mit seinen Follower:innen: „Selten so eine ehrliche und echte Doku gesehen. Respekt, Haftbefehl! Möge Gott dich und deine Familie beschützen.“

Die Rapperin Liz richtete an Haftbefehl die Worte: „Danke das es dich gibt.“ Soho Bani schrieb: „Guckt Haftbefehl Doku“ und Dardan äußerte schlicht: „Legende!!!!!“

Fler und Materia haben auch hingeschaut

Fler und Marteria posteten ebenfalls Referenzen zu der Doku in ihren Instagram-Stories.

Mehr zur Doku

Der Film „Babo – Die Haftbefehl-Story“ ist seit dem 28. Oktober auf Netflix zu sehen und wurde von Elyas M’Barek und Pacco-Luca Nitsche produziert. Die Doku zeigt das Leben von Haftbefehl hinter Ruhm und Erfolg von seiner persönlichsten Seite. Zu sehen sind darin auch Rapgrößen wie der inzwischen verstorbene Xatar, Celo & Abdi sowie Jan Delay. Pünktlich zur Veröffentlichung der Dokumentation haben wir für euch ein Ranking der wichtigsten Haftbefehl-Alben aller Zeiten zusammengestellt.