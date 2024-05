Taylor Swift muss ungewollt Kleid auf Bühne ausziehen

Die Sängerin hatte bei einem Schweden-Gig Probleme mit dem Mikro und musste sich dafür entkleiden.

Taylor Swift hat bei einem Auftritt in Schweden für einen kurzen Moment ein Garderobenproblem durchstehen müssen.

Während eines ihrer Konzerte in Stockholm musste die Sängerin ihr gesamtes Kleid ausziehen, um ein Tonproblem zu beheben, nachdem sich ein Teil ihres Mikrofons gelöst hatte.

Ein TikTok-Video des Vorfalls zeigt die 34-jährige, wie sie dem Publikum mitteilt, dass sich ein Teil des Soundgeräts, das an ihrem Outfit befestigt ist, „gelöst hat“.

Sie entschuldigte sich für die kurze Pause und riet ihren Fans, sich für einen Moment kurz zu unterhalten. Anschließend setzte sie sich an ihr Klavier und knöpfte ihr Kleid auf. Wie auf dem Video zu sehen ist, kamen darunter die glitzernden, schwarzen Hotpants zum Vorschein, die sie während eines früheren Teils des Gigs getragen hatte.

Taylor Swift ist auch bei Problemen auf der Bühne anmutig

Ganz einfach ging es Swift aber nicht von der Hand und sie holte einen Bühnentechniker zu sich, um sich bei der komplizierten Aktion helfen zu lassen. Im Netz wurde die Musikerin, die zur Zeit mit ihrer rekordträchtigen „The Eras“-Tour auf Europa-Besuch ist, für ihre Gelassenheit gefeiert. „Selbst bei einer Störung ist sie hinreißend“, kommentierte ein User bei TikTok.

Es ist nicht das erste Missgeschick, mit dem Swift während ihrer aktuellen Tour leben muss. Bei einem Konzert in Tokio war sie fast von der Bühne gefallen. Später deutete sie an, dass ihr der Moment einen gehörigen Schrecken bereitet habe. „Ich sah schon mein Leben vor meinen Augen vorbeiziehen“, so die Sängerin.

Im Juli ist Taylor Swift nach vielen Jahren der Live-Abwesenheit auch in Deutschland zu sehen. Insgesamt sieben Konzerte in drei Städten sind angesetzt.

Taylor Swift live in Deutschland 2024: Termine