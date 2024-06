HipHop-Recap: Mit Celo & Abdi, Pashanim und Oddworld x Souly

Diese Woche gibt es OG-Straßenjargon, ein bisschen La Dolce Vita und besonders ambivalente Sounds.

Ein wilder Mix, der zeigt, wie vielfältig deutscher HipHop sein kann. Celo & Abdi bleiben ihrem Sound treu und machen mit ihrer neuen Single Lust auf ein neues Straßenrap-Album. Pashanim liefert sommerliche Vibes direkt aus der Hauptstadt bis nach Florenz und Souly überrascht mit einem Produzenten-Duo und Plot-Twist.

„J Puncher“ – Celo & Abdi

Mit „J Puncher“ veröffentlichte das Duo aus Frankfurt am Freitag (7. Juni) die siebte Single-Auskopplung des kommenden Albums DUO NUMERO UNO. Wie der Album-Titel bereits verrät, möchten die beiden drei Jahre nach MIETWAGENTAPE2 wieder einmal klarmachen, wer die Nummer eins im Deutschrap ist. „J Puncher“ kommt ähnlich wie die vorangegangenen Singles mit originalem Straßen-Sound (produziert von M3) daher, also genauso wie man es von Celo & Abdi kennt.

Auch sprachlich bewegt sich der Track auf gewohntem Terrain. Ein breites Vokabular, unterschiedliche Sprachen, Wortneubildungen und Rhymes, die man so sicher noch nicht gehört hat. Dabei setzten die MCs mit „Fuck auf Nazi-Kahbas und deren Propaganda“ auf ihre Art ein politisches Statement, wenn man so will. Das Video passt zum Track – grau, schwarz, weiß wie die Straßen ihrer Hood, inklusive (farbiger) Werbung fürs DUO-NUMERO-UNO-Bundle.

„Florenz“ – Pashanim

Pashanim liefert. Der Berliner veröffentlichte mit „Florenz“ seine dritte Single in diesem Jahr, die sich in den Vibe der vorangegangenen Singles „Mittelmeer“ und „Augenmaß“ einreiht. Summer-Feelings auf einem coolen Stickle-Beat. Pasha nimmt uns mit auf eine Reise in die Toskana mit Stopp in der Architektur- und Kunst-Hochburg Florenz.

Das Video ist wie Pashanim selbst ein Mix aus Luxus und Straße. Teure Kleidung, noch teurere Sportwagen, schöne Frauen und eine Menge Bargeld machen den Italien-Trip perfekt. Immer mit dabei – die Bros aus der Hood. Am 13. Mai veröffentlicht Pashanim nach vier Jahren im Rap-Game sein erstes Album 2000. Folgt die Platte dem Schema von Single-Auskopplungen wie „Florenz“, dürfen wir uns auf ein entspanntes Rap-Album zum diesjährigen Sommer freuen.

„wzf/maybach“ – Oddworld x Souly

Souly wagt wieder einmal eine neue Zusammenarbeit. Diesmal hat er sich allerdings keine Rapper:innen, sondern ein Produzenten-Duo ins Boot geholt. Hinter dem Künstlername oddworld stecken Alexis Troy & Minhtendo. „wzf/maybach“ steigt zumindest für Souly ungewohnt hart rein, mit düsterem Sound und noch düsterem Video, in Schwarzweiß gehalten. Etwa bei der Hälfte wechselt das Bild. Zu sehen sind Troy & Minhtendo wie sie versuchen Souly wiederzubeleben. Als der gewissermaßen wieder zum Leben erwacht, wechselt der Beat und Soulys richtet sich mit unverwechselbare Sing-Sang-Stimme anscheinend an eine verflossene Liebe.

„wzf/maybach“ wirkt durch den Wärmebild-Kamera-Look des Videos und die wechselnde Stimmung fast wie eine Art Fiebertraum, der damit endet, dass ein Maybach in Flammen steht. Der ausgebrannten Luxuswagen ziert gleichzeitig das Cover zur Single und Souly zeigt uns, dass er auch anders kann.