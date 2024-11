HipHop-Recap: Mit OG Keemo ft. Reezy und Jack Harlow

Zwei Singles, die total verschieden sind und gleichzeitig eine Sache gemeinsam haben: Es werden Prioritäten gesetzt.

In „Hello Miss Johnson“ stellt sich Jack Harlow seiner zukünftigen Schwiegermutter vor, während OG Keemo und Reezy lieber ihr „money“ im neuen Track zählen.

Jack Harlow – „Hello Miss Johnson“

Jack Harlow ist zurück und verliebt! Zumindest in seinem neuen Song „Hello Miss Johnson“, in dem er bei der Mutter seines Schwarms durchklingelt, um sich höflich vorzustellen (ins Deutsche übersetzt): „Hallo, Miss Johnson, Sie wissen, warum ich anrufe. Sie wissen, dass ich mich in Ihre Tochter verliebt habe. Ich denke oft an sie, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber/ Waren Sie es, der ihr die Augen gab, in die ich mich verliebt habe?/ Dachte ich mir.“ Das anfängliche Verknalltsein aus seiner vorherigen Single „Lovin’ on Me“ von 2023 hat sich wohl zu etwas Ernsterem entwickelt. Und das dazugehörige Musikvideo unterstreicht das Ganze, denn der Clip ist eine Montage aus Überwachungskameramaterial des Hauses seiner Liebsten. Seine Liebeserklärung wird dabei von einem Bossa-Nova-Sample unterstrichen, das von seinem eigenen Bruder verarbeitet wurde. Clay Harlow hat den Track gemeinsam mit aksel produziert.

Oddworld, Reezy & OG Keemo – „money“

Bei OG Keemo und Reezy geht es materialistischer zu, denn sie machen vor allem eine Sache klar (ins Deutsche übersetzt): „I need some money“. Und genau „deswegen steh’ ich auf und mach’ es. Wenn du gern broke bist, halt Abstand, bleib in deiner Bubble.“ Die Message klingt zwar simpel, doch die Verpackung des Ganzen ist weitaus raffinierter, denn die beiden Rapper liefern sich eine ausgeklügelte Zeile nach der nächsten. Besonders OG Keemo überzeugt mit den durchdachten Wortspielereien, für die er bekannt ist: „Zeig mir deine Parts, ich bin Phineas‘ Mom, weil glaube, ich kenn’ des nicht.“ Mit dieser Zeile bezieht er sich auf die Serie „Phineas und Ferb“, in der die Schwester den Namen Candice („kenn’ des“) trägt. Das Instrumental wurde vom Produzenten-Duo oddworld beigesteuert.

Auch Snoop Dogg und Dr. Dre veröffentlichten ihre neue Single „Outta Da Blue“ feat. Alus und gaben damit einen zweiten Vorgeschmack auf ihr gemeinsames Album MISSIONARY, das am 13. Dezember erscheinen soll.