Haftbefehl-Tour 2026: Worauf können sich Fans sich einstellen?

Haftbefehl kehrt 2026 für drei Shows auf die Bühne zurück. Nach extrem kurzen Clubauftritten 2025 kommt die Frage auf: Wie wird die Tour verlaufen?

Haftbefehl steht nach Veröffentlichung der Doku „Babo – Die Haftbefehl Story“ im Oktober 2025 und seinem musikalischen Comeback mit dem Song „Syndrom Stockholm“ auch vor einem Tour-Comeback.

2026 wird der Rapper auf die Bühnen Deutschlands zurückkehren und im September und Oktober drei Shows in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin spielen. Der Ticketvorverkauf ist auf Plattformen wie Eventim bereits im vollen Gange, ein Großteil des Kontingents ist jedoch längst vergriffen. Der Gig in seiner Heimat Frankfurt in der Festhalle ist beispielsweise beinahe komplett ausverkauft. Aber was kann man sich von den Shows erwarten?

Womit Fans rechnen sollten

Die Vorfreude auf das Live-Comeback von Haftbefehl dürfte bei vielen Fans, die schon ein Ticket für die Tour erworben haben, groß sein. Aber es ist schwer einzuschätzen, was von einem Konzert des Deutschrappers zu erwarten ist. Er gilt sowohl in Fan-Kreisen als auch branchenintern teils als unberechenbar. So kämpft er seit Jahren mit gesundheitlichen und Konsumproblemen, was auch seine Liveshows beeinträchtigen könnte. Aus seinen Problemen machte Haftbefehl zuletzt selbst keinen großen Hehl: Die Netflix-Dokumentation enthüllte mehr als je zuvor sein Suchtproblem und setzte sich auch mit Therapiemaßnahmen auseinander. Wegen dieser Umstände kam es in der Vergangenheit schon mehrfach zu abgekürzten bzw. abgebrochenen Performances. Also auch in Zukunft?

Rückblick auf 2025

2025 feierte Haftbefehl bereits mit Clubshows ein kleines Bühnen-Comeback. Hierbei gab es aber einen Haken: Die Auftritte waren sehr kurz. So war laut „Bild“ eine Performance in Gießen nach 15 Minuten bereits wieder vorbei, eine weitere in Regensburg nach 18 Minuten.

Zudem vermummte sich der inzwischen 40-Jährige bei den Auftritten. Über die Maske gab seine Frau Nina Anhan im Interview mit der „Bild“ Mitte Dezember 2025 auch Aufschluss. Diese hänge angeblich mit der deformierten Nase des Rappers zusammen, welche auch in der Doku zu sehen war. Im Januar 2026 wolle er sich einer Operation unterziehen, um diese zu rekonstruieren. Bis dahin fühle er sich laut seiner Ehefrau mit Maske wohler.

Ob der Künstler zum jetzigen Zeitpunkt clean ist und sich in einem guten gesundheitlichen Zustand befindet, ist nicht ganz klar. Bei einem Auftritt in Osnabrück am 14. November 2025 verkündete er seinen Fans: „Ich bin clean!“ Auch hierüber berichtete die „Bild“. Seine Frau Nina Anhan sagte dazu im Interview mit der Zeitung: „Ich hoffe es. Ich wünsche es mir von Herzen. Aber man weiß es nie zu hundert Prozent. Ich glaube aber, dass er es ernst meint.“ Derzeit gibt es keine aktuelleren Aussagen dazu von Haftbefehl oder seiner Familie.

Haftbefehl live 2026: Konzerttermine im Überblick

20.09.2026 – Frankfurt, Festhalle

15.10.2026 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

18.10.2026 – Berlin, Max-Schmeling-Halle

Ticketpreise für Konzerte

Die Preise für alle drei Shows liegen bei 59,95 Euro. Tickets sind noch an allen bekannten Vorverkaufskassen erhältlich.

