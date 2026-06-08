Haftbefehl sagt spontan Auftritt bei World Club Dome ab – Fans warten vergeblich

Haftbefehl erschien nicht zum angekündigten Auftritt beim World Club Dome Frankfurt. Nach zwei Stunden Wartezeit folgte dann die Absage.

Haftbefehl gilt für viele als musikalische Vertretung Offenbachs und Frankfurts. Mit seinem Track „069“ verhalf der Offenbacher Rapper zusammen mit Bazzazian der Vorwahl zu neuer Bekanntheit und steht damit wie kein anderer Rapper für die Stadt. Kein Wunder also, dass sich viele Fans besonders auf Auftritte in Frankfurt freuen. Am Sonntag, dem 7. Juni, sollte es wieder soweit sein: Haftbefehl war für 19:00 Uhr beim World Club Dome in Frankfurt angekündigt. Die Scharen versammelten sich vor der Bühne – und bekamen zunächst nichts.

Angekündigt, aber nicht erschienen

Um 19:00 Uhr war weder Haftbefehl noch seine Entourage auf der Bühne zu sehen. Wer jedoch schon einmal einen Auftritt von Baba Haft erlebt hatte, war zu diesem Zeitpunkt kaum geschockt – schließlich hatte der Rapper seine Konzerte schon öfter verspätet begonnen. Zur Überbrückung hielt ein DJ die Menge warm, was nach den Moshpits, die in Online-Videos zu sehen sind, durchaus gelang.

Dann betrat ein Mann mit Mikrofon die Bühne, der nicht den Künstlernamen Haftbefehl trug: ein Festivalsprecher, der verkündete, es gäbe gute und schlechte Nachrichten. Haftbefehl würde sich leider noch etwas verspäten, aber dann wirklich auftreten. Neuer Zeitpunkt: 21:00 Uhr. Zudem könne SSIO seinen Auftritt vorziehen. Die Tracklist von SSIO wurde daraufhin abgespielt – und das laut „Hiphop.de“ ergiebig.

Doch dann erschien ein Satz auf der Anzeigetafel, den viele vermutlich bereits befürchtet hatten: „WIR HABEN ALLES VERSUCHT, ABER HAFTBEFEHL HAT DEN AUFTRITT SOEBEN ABGESAGT.“ Die Fans hatten gewartet und gefeiert. SSIO und DJ waren ja ganz nett, aber die meisten waren extra für Baba Haft angereist, wie Videos auf Instagram zeigen.

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Viele waren enttäuscht und verärgert, wie die Kommentarsektionen unter Beiträgen zeigen.

Mehr als eine Absage

Erst Ende Oktober 2025 war Haftbefehl in der Netflix-Dokumentation, „Babo – Die Haftbefehl-Story“, zu sehen, in der er seinen Kampf mit Drogenproblemen und sein Leben am Rand des eigenen Todes schilderte – sowie seinen Kampf gegen die Ketten der Musikindustrie. Auftritte um jeden Preis wurden über die Gesundheit eines Drogenabhängigen gestellt, Zeit für die Familie blieb keine. Nach einer Nahtod-Erfahrung durch exzessiven Drogenkonsum wurde er dann schließlich in die Entzugsklinik gebracht.

Entsprechend gespalten sind die Meinungen im Netz bezüglich seiner neu aufgelegten Arena-Tour. Am 20. September soll er dann wieder in Frankfurt in der Festhalle performen. Warum der Auftritt beim World Club Dome abgesagt wurde, ist bisher nicht bekanntgegeben worden.