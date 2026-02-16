Einbruch bei Haftbefehl: Ehefrau Nina Anhan entdeckt Täter im Haus

Polizei Böblingen bestätigt: Es wurde Schmuck im mittleren vierstelligen Bereich erbeutet. Hubschrauber-Fahndung erfolglos.

Im Kreis Böblingen ist es am vergangenen Donnerstagabend (12. Februar) zu einem Einbruch im Wohnhaus von Haftbefehl gekommen. Wie die Polizei mitteilte, drangen zwei unbekannte Täter:innen in das Anwesen der Familie des Deutschrappers ein und durchsuchten mehrere Räume. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen gelang den Einbrecher:innen die Flucht.

Polizei setzt Hubschrauber ein – Täter:innen bleiben verschwunden

Die Ehefrau des Rappers, Nina Anhan, entdeckte laut „Spiegel“ die beiden dunkel gekleideten Personen, als sie nach Hause zurückkehrte. Nach Angaben der ermittelnden Beamten hatten die Täter:innen zuvor eine Terrassentür aufgehebelt und waren so in das Gebäude eingedrungen. Sie durchsuchten sowohl das Erdgeschoss als auch das Obergeschoss des Hauses.

Die alarmierte Polizei stellte das Gebäude umgehend und forderte zusätzlich einen Hubschrauber zur Unterstützung der Fahndung an. Dennoch gelang es den Einbrechern, unerkannt zu entkommen. Die Ermittler suchen weiterhin nach den flüchtigen Tätern.

Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

Bei dem Einbruch erbeuteten die Unbekannten nach Polizeiangaben Schmuck mit einem Wert im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Instagram-Post sorgt für Ermittler:innensorgen

Wie die „Stuttgarter Nachrichten“ und die „Stuttgarter Zeitung“ zunächst berichteten, veröffentlichte Nina Anhan Details zu dem Vorfall in einer Instagram-Story, die mittlerweile wieder gelöscht wurde. In dem Post soll sie geschrieben haben: „Ihr kommt mir nicht so einfach davon.“ Aus Sicht der Ermittler:innen könnte die Veröffentlichung problematisch sein, da sie möglicherweise Details preisgibt, die die Täter vorwarnen könnten.

Anhan gewährt ihren Follower:innen auf Instagram regelmäßig Einblicke in das Familienleben. Darunter finden sich auch Videos und Fotos aus dem Haus sowie der unmittelbaren Umgebung des Anwesens.

Haftbefehl: Der Netflix-Star

Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, zählt derzeit zu den erfolgreichsten Künstler der deutschen HipHop-Szene. Im Oktober 2025 erschien die Netflix-Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“, die sich zu einem Streaming-Erfolg entwickelte. Die Produktion beleuchtet seinen Werdegang als Musiker, aber auch persönliche Herausforderungen wie psychische Probleme und eine Drogenabhängigkeit, die den inzwischen 40-Jährigen an den Rand des Todes brachte.