HAIM teilen Studioversion von „Right Now“ und die Tracklist ihres neuen Albums

Das dürfte ihr Sommer werden: Am 7. Juli veröffentlichen HAIM endlich ihr zweites Album SOMETHING TO TELL YOU, und die beiden bereits bekannten Songs daraus versprechen Großes. Während „Right Now“ in einer „Live aus dem Studio“-Version samt Video als spannungssteigernder Vorbote funktioniert, ist die erste offizielle Single „Want You Back“ nicht weniger als ein Kandidat auf den Popsong des Jahres 2017.

Nun haben die drei HAIM-Schwestern eine Studioversion von „Right Now“ nachgelegt sowie die Tracklist von SOMETHING TO TELL YOU. Schade: In seinem Aufbau, der Dramaturgie und der vergleichsweise kargen Instrumentierung hätte „Right Now“ eigentlich einen perfekten Opener des Albums abgegeben. Stattdessen verstecken HAIM das sehr sehr gute Stück auf Platz 10 von 11. Wir werten das als optimistisches Zeichen: Müssen die anderen neun, noch unbekannten Songs ja wohl mindestens genau so gut werden.

„SOMETHING TO TELL YOU“ von HAIM – Artwork und Tracklist:

01. Want You Back

02. Nothing’s Wrong

03. Little Of Your Love

04. Ready For You

05. Something To Tell You

06. You Never Knew

07. Kept Me Crying

08. Found It In Silence

09. Walking Away

10. Right Now

11. Night So Long

PRE–ORDER SOMETHING TO TELL YOU NOW! Link in bio. A post shared by HAIM (@haimtheband) on May 11, 2017 at 9:02pm PDT