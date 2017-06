„Hank“ Deutschendorf, der Baby Oscar in „Ghostbusters 2“ spielte, hat sich das Leben genommen

Seinen Namen kennen nicht viele Kinozuschauer, sein Gesicht aus Kindertagen allerdings schon. Henry „Hank“ Deutschendorf spielte das Baby Oscar in „Ghostbusters II“, er teilte sich die Rolle mit seinem Zwillingsbruder William. Nun hat sich Deutschendorf mit 29 Jahren das Leben genommen.

Wie verschiedene US-Medien berichteten und sein Bruder bestätigte, hat sich Hank Deutschendorf am 14. Juni erhängt. Sein Bruder fand die Leiche nun in einem Schrank. Deutschendorf litt an einer bipolaren Störung und Schizophrenie, gemeinsam mit seinem Bruder leitete er ein Martial-Arts-Zentrum in Kalifornien.

Als Schauspieler trat Deutschendorf nach „Ghostbusters II“ nicht mehr in Erscheinung. Nur 2017 war er noch in der Dokumentation „Cleanin’ Up The Town: Remembering Ghostbusters“ zu sehen. Darin blickte er gemeinsam mit anderen Darstellern auf den Dreh der ursprünglichen Filme der Reihe zurück. Seinen großen Auftritt als Baby Oscar hatte 1989 an der Seite von Bill Murray und Sigourney Weaver.

Wer Suizidgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen dabei, die Gedanken zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist oder sich um nahestehende Personen sorgt, kann sich – auch anonym – an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken unter der Nummer 0800/111 01 11.