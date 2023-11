Happy Herbst: 10 Song-Empfehlungen für die kühlere Jahreszeit

Von den Arctic Monkeys bis hin zu girl in red: Hier sind 10 Top-Tracks für die (kuschelige) Jahreszeit.

Die Tage werden kürzer, der Wind kühler und die Stimmung … gemütlicher! Herbst bedeutet nicht automatisch, dass alles trist und grau ist. Denn abgesehen vom Regen und Matsch gibt’s genug bunte Blätter und vor allem gute Songs. Also schnappt euch eine Decke, zündet eine Kerze an und holt den Tee wieder aus dem Schrank. Wir haben unsere zehn herbstlichen Song-Highlights für euch zusammengefasst.

1. The Neighbourhood – „Sweater Weather“

Melancholisch, sexy, schwermütig und gleichzeitig irgendwie verdammt zärtlich – genau so liefert der Track von The Neighbourhood ab und ist damit perfekt, um ihn laut über Kopfhörer laufen zu lassen, sich dazu in einen dicken Pullover zu hüllen und die Außenwelt komplett an sich vorbeiziehen zu lassen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2. girl in red – „we fell in love in october“

Romantische Gefühle kommen bei girl in red ja gerne mal auf. Und so schön auch der Gedanke an eine Sommerliebe sein kann – eine Herbstromanze steht ihr in nichts nach. Zumindest nicht, wenn sie SO klingt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

3. Lana Del Rey – „Season Of The Witch“

Die „Season of The Witch“ ist also eingeläutet und Lana Del Rey gibt mit ihrem mystischen Indie-Track noch die richtige musikalische Untermalung dazu.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

4. Taylor Swift – „All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)“

Wer am liebsten während einer Bahnfahrt gedankenverloren aus dem Fenster blickt, wird hiermit den idealen Soundtrack für diese Zeit finden. Zehn Minuten voller Romantisierung bietet Miss Swift hier allen, die gerne mal in einem Song völlig versinken und den Gefühlen so schließlich freien Lauf lassen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

5. Arctic Monkey – „Knee Socks“

Wie schön selbst eine dunkle, regnerische Dienstagnacht sein kann, beschreiben die Arctic Monkeys mit diesem Track ziemlich gut. In einem Szenario von herbstlicher Kühle gibt uns der Song ein Gefühl von Vertrautheit und Intimität und lässt uns daran richtig herrlich aufwärmen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

6. Ed Sheeran – „Magical“

Obwohl Ed Sheeran gerade mit AUTUMN VARIATIONS eine ganze Platte voller Herbst-Songs herausgebracht hat, ist „Magical“ eindeutig der wichtigste Song für diese Jahreszeit. Ruhige Gitarren und sanfte Harmonien geben hier einfach jede Menge Lagerfeuer-Vibes.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

7. Bring Me The Horizon – „Follow You“

Ein Love-Song, aber eben auf Bring-Me-The-Horizon-Art. Der Track ist irgendwie pur und unheimlich zugleich. Dazu die Pop-Rock-Melodien, die in eine ganz eigene Stimmung bringen. So mögen wir das an einem regnerischen Herbsttag!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

8. KiNG MALA – „cult leader“

Was Cruella De Vil für Disney ist, ist KiNG MALA für die Musikwelt: schaurig-schön, stark und sexy.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

9. Giant Rooks – „Bedroom Exile“

Ein Genre von dem wir im Herbst nicht genug bekommen können, ist smoother Indie mit Pop-Einfluss – und wenn das jemand perfektioniert hat, dann wohl die Giant Rooks. Ihr aktueller Release nimmt uns mit in ihr „Schlafzimmer-Exil“ und da fühlen wir uns in den kalten Tagen wirklich pudelwohl.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

10. Wallows – „1980s Horror Film“

Wer sich gerne mal für etwas über vier Minuten in einem 80er-Jahre Teenage-Dream hineinwerfen möchte, der oder die ist bei den Wallows genau richtig. „1980s Horror Film“ ist ein klassischer Liebessong mit herrlich herbstlichen Vibes. Enjoy!