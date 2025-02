„Harry Potter“-Serie: John Lithgow soll Dumbledore spielen

Neben Lithgow sollen auch weitere prominente Schauspieler in der „Harry Potter“-Serie zu sehen sein.

Tritt John Lithgow in die Fußstapfen von Michael Gambon und Richard Harris? Laut einem Bericht des US-amerikanischen Branchenblatts „Deadline“ soll der Schauspieler in bereits weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit HBO und dem dazugehörigen Streamingdienst Max stehen, um in der kommenden „Harry Potter“-Serie die Rolle des Albus Dumbledore zu übernehmen. Lithgow ist aus Serien und Filmen wie „The Crown“, „Dexter“ und „Interstellar“ bekannt.

HBO lehnt Stellungnahme ab

HBO will dies bislang nicht bestätigen. „Wir wissen, dass ein so prominentes Projekt viele Gerüchte und Spekulationen mit sich bringt“, erklärte der Sender in einem Statement. „Da wir uns noch in der Vorproduktion befinden, werden wir erst dann offizielle Details bestätigen, wenn die Verträge abgeschlossen sind.“

Harry Potter: Lang geplante Serienadaption

Eine „Harry Potter“-Serie befindet sich bereits seit zehn Jahren in Entwicklung. Verantwortlich für die Adaption zeichnen Drehbuchautorin und Showrunnerin Francesca Gardiner sowie Regisseur und Executive Producer Mark Mylod. Laut Casey Bloys, dem Chairman und CEO von HBO und Max, handelt es sich dabei um eine „treue Adaption“ der Romane von J.K. Rowling, die „tief in jedes der ikonischen Bücher eintauchen“ werde. Die Rolle des Professor Dumbledore wurde in den Filmen zunächst von Richard Harris verkörpert und nach dessen Tod von Michael Gambon übernommen. In den „Phantastische Tierwesen“-Prequels spielte Jude Law eine jüngere Version der Figur.

Gerüchten zufolge sollen außerdem Paapa Essiedu als Severus Snape, Sharon Horgan und Lesley Manville als Minerva McGonagall, Brett Goldstein als Rubeus Hagrid sowie Cillian Murphy als Lord Voldemort im Gespräch sein. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht.