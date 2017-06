Hier anhören: Lorde veröffentlicht neue Single „Sober“

In genau einer Woche erscheint das neue Album von Lorde. MELODRAMA wird es heißen, die bisher veröffentlichten Singles lassen kaum Zweifel daran, dass der Nachfolger von PURE HEROINE (2013) wieder ein großes Publikum finden wird.

Die Neuseeländerin hat nach „Green Light“, „Liability“ und „Perfect Places“ nun schon eine vierte Single aus dem Album im Stream und zum Kauf zur Verfügung gestellt. „Sober“ heißt das neueste Stück, hier könnt Ihr es Euch direkt anhören:

Allen Fans der Sängerin sei an dieser Stelle schon einmal der neue Musikexpress ans Herz gelegt. Am kommenden Donnerstag (15. Juni) erscheint das Heft im neuen Look und mit besonders viel Lorde.