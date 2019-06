„Ist im Ofen“: Lorde bestätigt Arbeit an ihrem dritten Album

Lorde hat die Arbeit an ihrem dritten Studioalbum aufgenommen. Das gab die Sängerin bei Instagram bekannt. Zum zweijährigen Jubiläum ihres Zweitlings MELODRAMA teilte die Neuseeländerin eine Nachricht an ihre Fans, in der sie auch verriet, dass die kommende Platte „im Ofen“ sei.

Zuvor dankte Lorde all ihren Fans, dass sie sich MELODRAMA zu eigen gemacht hätten: „Mein Herz schwillt an, wenn ich an eure Liebe für dieses Album und euren Willen, euch darauf einzulassen und mit mir so zu tanzen, wie wir es getan haben, denke.“

Weiter schrieb sie: „An dem Tag, an dem es herauskam (MELODRAMA, Anm.),habe ich den ganzen Tag in meinem Hotelzimmer in New York gepuzzlet. Ich fühlte mich so leer, ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ein Album dich erst so ausfüllen kann, dann entleeren und dann wieder so ausfüllen kann.“

„Das ist ein gutes Leben, dass ihr mir gegeben habt, danke, danke. Das Dritte (Album, Anm.) ist im Ofen“, ließ Lorde schlussendlich wissen. Die komplette Nachricht, die die Sängerin in ihrer Instagram-Story postete, findet Ihr hier: