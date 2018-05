Wir konnten gar nicht höheren Lobes sein, als wir Moses Sumney in unserem Radar vor einiger Weile vorstellten: „Die Stimme klingt überirdisch, die Songs wie Wiegenlieder für das Unterbewusstsein. Anders als sein Geister-Folk steht die Zukunft des Songwriters auf festen Beinen.“ Nun legt der Newcomer nach und veröffentlicht seine erste EP seitdem sein Debüt draußen ist. „Make Out In My Car (Chameleon Suite)“ heißt das Werk und nimmt den gleichnamigen Song von Sumneys Album in verschiedensten Versionen genauer unter die Lupe.

Hört hier „Make Out In My Car“ von Moses Sumney in der Extended Version:

https://www.youtube.com/watch?v=DEL49sUu918 Video can’t be loaded: Moses Sumney – Make Out in My Car (Extended Version) (https://www.youtube.com/watch?v=DEL49sUu918)

Die anderen Neuarbeitungen des atmosphärischen Songs könnt Ihr bei allen gängigen Streamingdiensten hören.

Moses Sumney Debüt AROMANTICISM erschien vergangenen September. ME-Autor Steffen Greiner befand damals: „Hochmesse des Tränenschönen Folk-Souls“.

Damit geht der US-Amerikaner, der gebürtig aus Ghana stand, übrigens auch noch einmal auf Europa-Tour. Eine Station führt ihn ins Berliner Funkhaus. Am 23. September könnt Ihr Moses Sumney dort live erleben. Infos und Karten findet Ihr natürlich online.