Hodor aus „Game Of Thrones“ macht jetzt Werbung für KFC

Seine Figur war eine der bisher wohl tragischsten in „Game Of Thrones“: In der HBO-Serie spielte Schauspieler Kristian Nairn über sechs Staffeln hinweg den wiederkehrenden und scheinbar einfältigen Charakter Hodor, der wegen seiner kräftigen Gestalt und Loyalität zum Hause Stark den querschnittsgelähmten Bran Stark beschützt, aber kein Wort außer seinem eigenen Namen herauskriegt. Man ahnte als Zuschauer schon lange, dass Hodor entweder geistig behindert sein oder ein unglaubliches Trauma erfahren haben muss. In der fünften Folge der sechsten Staffel folgte dann die todtraurige Erklärung in Form einer Vision von Bran Stark: Der reiste darin erst in die Vergangenheit, um in den Körper des jungen Hodor zu schlüpfen, der damals noch Wylis hieß, um so wiederum in die Zukunft zu reisen, um sich selbst das Leben zu retten. Im Gipfel dieser Szene versperrt Hodor eine Tür, durch die Whitewalker eindringen und Bran und Meera töten wollen. Die rufen Hodor immer wieder „Hold The Door!“ zu, was in seinem aussichtslosen Kampf irgendwann zu einem „Hodor“ verkürzt wird. So stemmt Hodor sich bis zuletzt gegen die Tür, ruft „Hodor“, um sich seine eigene einzige und letzte Aufgabe selbst einzubläuen, kommt so zu seinem Namen – und stirbt schließlich. Weil dieses Trauma durch Zeitreise im jungen Hodor schon angelegt war, redet er seinen Lebtag von nichts anderem – bis diese Szene wirklich eintritt.

Was das alles mit Fast Food und frittiertem Hühnchen zu tun hat? Nichts – die Fast-Food-Kette KFC hat den einstigen Hype um Hodor lediglich aufgegriffen, um daraus einen neuen Werbeclip zu drehen. In dem Video sieht man nämlich Nairn, der in einer KFC-Filiale an der Kasse steht, sich vor „Chicken with fries“-Bestellungen nicht retten kann, und dann, ähnlich wir aus „Hold The Door“ „Hodor“ wurde, nach ständigen Wiederholungen plötzlich „Chicken with rice“ sagt. Zack, fertig ist das neue Gericht, für das KFC werben will.

Die siebte und vorletzte Staffel der HBO-Serie „Game of Thrones“ wird in Deutschland ab dem 17. Juli auf Sky gezeigt.