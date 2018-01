Hört hier George Ezras neue Single „Paradise“ im Stream

George Ezra hat eine neue Single namens „Paradise“ veröffentlicht. Der britische Sänger verkürzt damit die Wartezeit auf sein zweites Studioalbum STAYING AT TAMARA’S. Bereits im Juni 2017 hatte Ezra sich mit „Don’t Matter Now“ musikalisch zurückgemeldet.

Der Musiker erklärt, bei „Paradise“ handele es sich um die Beschreibung der Beziehung zu seiner Freundin und seiner Gefühlswelt in der Kennenlernphase. Der Track wird, ebenso wie „Don’t Matter Now“, auf STAYING AT TAMARA’S zu finden sein, das am 23. März erscheinen wird.

Hört Euch „Paradise“ hier im Stream an: