Alben der Woche: Trille, Sinead O’Brien und George Ezra

Gespräch

Arcade Fires Win Butler im Interview: „Es gibt keinen schlechten Zeitpunkt für gute Musik“

Die Grundlage unserer Titelgeschichte über Arcade Fire in der Musikexpress-Ausgabe 6/2022: Sänger und Co-Songschreiber Win Butler über Kriege, Kinder, Kunst, Kooperationen, Radioheads KID A, den Ausstieg seines kleinen Bruders Will und was all das mit ihrem neuen Album WE zu tun hat.