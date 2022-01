George Ezra kündigt neues Album an – hier das Video zu „Anyone For You“

Mit GOLD RUSH KID erscheint am 10. Juni 2022 George Ezras drittes Album. Die erste Single „Anyone For You“ inklusive Video kann schon jetzt gehört werden.

„Das Gold Rush Kid? Das bin ich“, erzählt Ezra über die Titelwahl seines neuen Longplayers. Über die Songs sagt er außerdem: „Was sie alle vereint ist, dass jeder einzelne von ihnen genau nach mir klingt”. Das Album produzierte der Sänger gemeinsam mit seinem langjährigen musikalischen Partner Joel Pott in London. Ein erstes Heimspiel für den Briten, denn die Lieder für sein erstes Album WANTED ON VOYAGE (2014) entstanden auf einer Interrail-Reise durch Europa. Für die Arbeit an seinem zweiten Album STAYING AT TAMARAS (2018) verschlug es den Songwriter wiederum für einen Monat nach Barcelona. Beide Alben schafften es auf Platz eins der britischen Charts.

Nun erscheint mit „Anyone For You“ die erste Single von Ezras dritten Longplayer. „’Anyone For You‘ ist ein Patchwork aus Text-Ideen, die ich in alten Notizbüchern gefunden habe, und Zufallsmomenten, die mit anderen Musikern im Studio zustande kamen“, so der Sänger. „Es ist fröhlich und ansteckend, und ich kann nicht anders, als jedes Mal zu lächeln, wenn ich es singe“.

George Ezra mit „Anyone For You“:

Wenn Ezra gerade keine Songs schreibt, produziert er auch gerne Podcasts. So spricht er in „George Ezra & Friends“ mit Artists wie Elton John, Sigrid und Ed Sheeran über Musik. In „Phone a Friend with George Ezra & Ollie MN“ wiederum führt der Sänger mit seinem langjährigen Freund Ollie Konversationen über mentale Gesundheit. Ein Thema, das ihm aufgrund seiner persönlichen Erfahrung am Herzen liegt.