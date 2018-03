Hört hier Jonny Greenwoods neuen Soundtrack zu „A Beautiful Day“

Bei den diesjährigen Oscars gehörte er mit seinem Soundtrack für „Der Seidene Faden” noch zu den Nominierten, Jonny Greenwood verlor jedoch gegen Alexandre Desplat und dem „The Shape of Water“-Score. Doch jetzt ist der Radiohead-Gitarrist zurück mit neuer Filmmusik.

„A Beautiful Day“, im Original „You Were Never Really Here”, handelt vom Kriegsveteranen und ehemaligen FBI-Agent Joe (Joaquin Phoenix), der versucht ein junges Mädchen vor dem Sexhandel zu bewahren. Greenwoods neuestes Werk, die Musik zu Lyanne Ramsays Mysteryfilm, der am 26. April 2018 in den deutschen Kinos startet, könnt Ihr schon jetzt hier hören: