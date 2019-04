Hot Chip kommen auf Herbst-Tour nach Deutschland

Bereits am vergangenen Donnerstag meldeten sich Hot Chip mit ihrem neuen Song „Hungry Child“ und dazugehörigem Video zurück. Nun gibt es einen weiteren Grund zur Freude: Die Londoner haben ihre Herbst-Tour bekanntgegeben – präsentiert vom Musikexpress.

Hot Chip live auf Herbst-Tour – die Deutschlandtermine:

Di. 03.12.19 Berlin – Columbiahalle

Mi. 11.12.19 Hamburg – Docks

„Hungry Child“ ist die erste Single-Auskopplung aus dem angekündigten neuen Album A BATH FULL OF ECSTASY, das am 21. Juni erscheinen soll. Hierfür arbeitete die Band erstmals auch mit externen Produzenten zusammen.

Die Tracklist von „A BATH FULL OF ECSTASY“:

Melody of Love Spell Bath Full of Ecstasy Echo Hungry Child Positive Why Does My Mind Clear Blue Skies No God

Schon im April stehen Hot Chip für drei Konzerte in Berlin, Hamburg und Köln auf deutschen Bühnen. Allerdings sind diese bis auf das Konzert in Köln am 11. April bereits restlos ausverkauft. Wer noch eins der heißbegehrten Tickets ergattern möchte, sollte sich also ranhalten.

Hot Chip wurden 2000 in London gegründet und haben bisher sechs Studioalben veröffentlicht. 2009 wurde die Indieband für ihr Album READY FOR THE FLOOR in der Kategorie „Best Dance Recording“ für einen Grammy nominiert.