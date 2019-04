Hot Chip kündigen neues Album „A BATH FULL OF ECSTASY“ an

Hot Chip kündigen ihr neues Album A BATH FULL OF ECSTASY an und veröffentlichen im selben Zug das Video zur ersten Single-Auskopplung „Hungry Child“.

A BATH FULL OF ECSTASY erscheint am 21. Juni 2019 und wurde in Paris und London aufgenommen. Erstmals arbeitete die Band hierfür auch mit externen Produzenten zusammen. Neben Philippe Zdar, der schon den Sound von Cassius und Phoenix prägte, wurde auch mit Rodaidh McDonald kooperiert, der schon mit Interpreten wie The XX, David Byrne und Sampha zusammenarbeitete.

Martin Star und Milana Vayntrub spielen in dem von Saman Kesh produzierten Video zu „Hungry Child“ ein Paar, deren Streit zum Soundtrack des rund sechsminütigen Songs immer weiter eskaliert.

Kooperation

Die Tracklist von „A BATH FULL OF ECSTASY“:

Melody of Love Spell Bath Full of Ecstasy Echo Hungry Child Positive Why Does My Mind Clear Blue Skies No God

Jede Vorbestellung des siebten Albums der Band, das als signierte Deluxe-Doppel-LP, Standard-Doppel-LP, CD sowie digital erworben werden kann, ermöglicht den Käufern außerdem die Teilnahme an einen Ticketvorverkauf für die internationale Herbsttournee. Neben Auftritten in Großbritannien, Europa und Nordamerika werden Hot Chip diesen Sommer auch auf verschiedenen Festivals zu sehen sein.

Hot Chip live auf Tour 2019 – die Deutschlandtermine:

11.04.2019 Köln, LUXOR

12.04.2019 Hamburg, Mojo Club

13.04.2019 Berlin, Columbia Theater

03.12.2019 Berlin, Columbiahalle

11.12.2019 Hamburg, Docks

Hot Chip wurden 2000 in London gegründet. Die Indieband hat bisher sechs Alben veröffentlicht und wurde 2009 für READY FOR THE FLOOR in der Kategorie „Best Dance Recording“ für einen Grammy nominiert.