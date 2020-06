„How To Sell Drugs Online (Fast)“: Zweite Staffel kommt im Juli

Foto: Netflix. All rights reserved.

„How To Sell Drugs Online (Fast)“ geht im Juli in die zweite Runde.

Stagnation ist für jedes Business der Tod. Alles muss weitergehen, sich den Gegebenheiten anpassen, größer und besser werden. Auch die MyDrugs-Crew, bestehend aus Moritz (Maximilian Mundt), Lenny (Danilo Kamperidis) und Dan (Damian Hardung), hat damit zu kämpfen. In der neuen Staffel der deutschen Erfolgsserie „How To Sell Drugs Online (Fast)“ hören sie nämlich nicht mit einem Mal mit dem gefährlichen Drogenhandel auf – nein, sie wollen zu einem richtig erfolgreichen Start-up avancieren.

Dabei scheint auch Lisa (Lena Klenke) wieder eine prominente Rolle zu spielen. Welche genau und wie es um das Abitur der Schüler*innen steht, das sie ganz nebenbei auch noch auf die Reihe kriegen müssen, erfahren wir ab dem 21. Juli 2020. Denn dann werden auf Netflix sechs neue Episoden mit jeweils einer Laufzeit von 30 Minuten zum Streamen bereitstehen.

Das 2019 gestartete Format ist die meist gestreamte deutsche Netflix Original-Serie in Deutschland. Außerdem erhielt „How To Sell Drugs Online (Fast)“ den Grimme-Preis in der Kategorie Kinder & Jugend. Das Essener Grimme-Institut lobte die auf wahren Begebenheiten basierende Serie für ihre „geschickte visuelle Umsetzung“ sowie die „ausgefeilten Dialoge“.

Leider wird in Staffel 2 kein Bjarne Mädel mehr dabei sein, dafür aber die Newcomerin Lena Urzendowsky als Computergenie Kira.

